Minh Châu Dào (16) vom Wiedtal-Gymnasium Neustadt ist in ihrer Altersklasse Siegerin des Regionalentscheid von Jugend debattiert, der in Neustadt ausgetragen wurde. Sie vertritt zusammen mit dem Zweitplatzierten Paul Pietsch vom Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf in der Altersklasse I (Klassen acht bis zehn) die Region beim Landesfinale des Wettbewerbs in Mainz. In der Altersgruppe II (Jahrgangsstufen 10 bis 13) gewannen Luise Zacharias und Jule Heynen, beide von der Integrierten Gesamtschule Horhausen.

Vorausgegangen war ein intensiver, vierstündiger Debattiermarathon zum Regionalentscheid, an dem sechs Schulen aus der Region teilnahmen. In der Jury saßen bis zur Finalrunde Schüler und Lehrer. In der Finalrunde, in ...

Lesezeit für diesen Artikel (425 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.