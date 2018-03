Jeckes Wiedtal: Prinz Carsten und Prinzessin Steffi schwingen das Zepter

Aus unserem Archiv

Waldbreitbach

Nur ein paar Meter liegen zwischen dem schwimmenden Adventskranz auf der Wied und dem Waldbreitbacher Kolpinghaus. Doch während die Aktivitäten im Weihnachtsdorf so langsam dem Ende entgegen gehen, sind die „Brave Jonge“ mit ihrer Kappensitzung inklusive Prinzenproklamation am Samstagabend mit vollem Elan in die heiße Phase der fünften Jahreszeit gestartet.