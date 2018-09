Das Landesstraßenbauprogramm für die Jahre 2019 und 2020 wird jetzt im Landtag diskutiert. Wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mitteilt, sollen in den folgenden zwei Jahren auch einige Millionen Euro in den Kreis Neuwied fließen. Insgesamt tauchen im Entwurf 21 Vorhaben auf Neuwieder Gebiet auf, die zum Teil aber noch unter Vorbehalt stehen und frühestens 2021 Thema werden. Die Vorhaben für 2019 und 2020 sind jedenfalls mit geschätzten Baukosten für das Land in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro beziffert. Allein für das nächste Jahr sind 3,1 Millionen vorgesehen. Allerdings weist das zur Debatte stehende Straßenbauprogramm durchaus Veränderungen im Hinblick auf die Bedarfsplanung für den Kreis auf.

Doch schauen wir zunächst, welche Landesstraßen 2019 wegen Bedarfs zur Baustelle werden sollen oder schon sind: L 252 Brücke über Hallerbach bei Unterelsaff (300.000 Euro); L 255: Bachbrücke Hurtenbach (200.000 Euro); L 255 Ortsdurchfahrt Löhe (475.000 ... L 252 Brücke über Hallerbach bei Unterelsaff (300.000 Euro); L 255: Bachbrücke Hurtenbach (200.000 Euro); L 255 Ortsdurchfahrt Löhe (475.000 ...

