3500 Quadratmeter ungenutzte Ladenfläche mitten in Neuwied – das war das Resultat des Abschieds von Moses im vergangenen Jahr. Doch nach rund sechs Monaten Leerstand kann der Besitzer der Immobilie einen neuen Mieter präsentieren. Die Sinn-Gruppe konnte für das ehemalige Leininger-Gebäude in der Mittelstraße begeistert werden und will im kommenden Jahr – nach umfassenden Renovierungsarbeiten – einziehen. Dieser Coup sorgt nicht nur bei Politikern und Geschäftsleuten für freudestrahlende Gesichter, auch heimische Immobilienmakler atmen auf.

„Sinn ist ein Gewinn. Allen Beteiligten, die das möglich gemacht haben, ist zu danken“, sagt beispielsweise Dieter Kochhäuser. Er ist sicher, dass das Modehaus die Innenstadt nicht nur beleben wird, ...

Lesezeit für diesen Artikel (496 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.