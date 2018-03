Bekommt Raubach doch einen Kreisverkehrsplatz? Kürzlich ärgerten sich die Gemeinderatsmitglieder noch darüber, dass sie wohl nie einen Kreisel auf der Schefferstraße kriegen werden. Nun steht für die Gemeinde doch einer zur Debatte – allerdings an der falschen Stelle: Ausgerechnet einen Kreisverkehr schlugen die Planer eines Altenkirchener Ingenieurbüros für die Ecke Kirchstraße und Hüttenstraße unterhalb des Alten Kindergartens vor. Die Raubacher hatten die Straßenbauexperten mit einer Vorplanung für Ausbau und Sanierung des buckeligen Straßenzugs beauftragt. Dass dabei ein beinah zwei Millionen Euro teures Gesamtpaket auf dem Ratstisch landen könnte, hatten die Ratsmitglieder aber wohl nicht vorausgesehen. Die Aufgabenstellung war einfach: Die Planer sollten in einer Vorplanung alle Maßnahmen bündeln, die für die Kirch- und Hüttenstraße möglich und sinnvoll wären. So schöpften die Experten für die marode und in den letzten Jahren mehrfach provisorisch geflickte Strecke aus dem Vollem: Fahrbahnbreiten von durchschnittlich 5,50 Metern, möglichst durchgängige Gehwege und eingezeichnete Parkflächen sollen nicht nur für das Auge gefällig gestaltet werden. Die Kirchstraße teilt sich ab dem Schmiedeplatz im unteren Bereich in zwei Stränge, die auch erhalten bleiben und mittels 16-Meter-Minikreisel in die Hüttenstraße überführt werden sollen. Zwar wäre der Kreisel wegen der Hanglage stark geneigt, aber mit einer entsprechenden Markierung und einer nur geringen Aufpflasterung im Zentrum wäre er dennoch nach Meinung der Planer eine geeignete Lösung. Am Rand der Hüttenstraße nun sollen statt des schotterigen Parkplatzes beim Friedhof 49 neue Parkflächen entstehen und der bisher den Anliegern vorbehaltene Hüttengraben soll ausgebaut und in den Hauptverkehr einbezogen werden.

Bei der Kostenschätzung für die rund 1,2 Kilometer lange Straßenführung wich jedoch einigen Ratsmitgliedern die Farbe aus dem Gesicht: Rund 1,9 Millionen Euro stehen zur Debatte – plus möglicherweise nochmals ...

Lesezeit für diesen Artikel (263 Wörter): 1 Minute, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.