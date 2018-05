Sie sind noch so klein und haben schon ein echtes Abenteuer erlebt: Die etwa eine Woche alten Küken des Wildgänsepaares, das sein Nest mitten in Linkenbach gebaut hat, sind am Pfingstwochenende regelrecht abgestürzt – mehrere Meter tief in den Überlaufschacht des Linkenbacher Weihers. Zum Glück waren die beiden Gemeindearbeiter Viktor Minor und Rolf Hoheisel zur Stelle, um den flauschigen Gänsenachwuchs aus seiner misslichen Lage zu befreien.

„Das erbärmliche Piepsen hat man am ganze Weiher gehört", erzählt Hoheisel. Die Gemeindearbeiter haben schon ein Auge auf die Gänsegäste, seit es sich das Paar beim Weiher gemütlich gemacht

