Gebühren: Straße ist für Taxigewerbe hartes Pflaster

Wie viel muss eine Taxifahrt kosten, damit es sich für die Betreiber lohnt? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Diskussion, die durch eine Klage beim Verwaltungsgericht Koblenz ausgelöst wurde. Zwei Neuwieder Taxiunternehmen hatten sich zusammengetan, um in der Deichstadt höhere Tarife umzusetzen. Dabei waren sie gescheitert.

Taxifahrer im Kreis haben es nicht einfach.

Foto: dpa

Peter Hofmann, der Geschäftsführer von APH-Taxikurier in Neuwied, kann die Entscheidung des Gerichts auch Tage nach der Verkündung des Urteils nicht verstehen: „Hier wurde über die Köpfe der Unternehmen und Fahrer hinweg entschieden. Das ist nicht sozial“, sagt Hofmann. Seinen Worten zufolge hat unter den in Neuwied ansässigen Firmen Einigkeit darüber bestanden, dass der städtische Tarif dringend angepasst werden muss.

Mohammad Alam Sohal, der Chef von Alam's Taxi, verweist auf gestiegene Kosten und den Mindestlohn, der den Fahrern zusteht: „Alles ist teurer geworden, aber wir können nicht mehr Geld verlangen, weil die Stadt sich sträubt, den Tarif anzupassen.“ Letztmalig wurde der Taxitarif Ende November 2014 geändert. Seitdem gelten ein Grundpreis von 3,20 Euro und ein Kilometerpreis von 1,90 Euro. Sohal und sein Mitstreiter hatten eine Erhöhung des Startpreises auf 3,50 Euro und 2,20 Euro an Kilometergeld beantragt. Sie kritisierten die Informationsgrundlage, auf der die Stadt über den Tarif entscheidet, und forderten die Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Das Gericht urteilte jedoch, dass die Kläger keinen Anspruch auf eine Erhöhung der Taxitarife haben. So lange die Stadt nicht willkürlich handele, scheide ein gerichtliches Einschreiten aus. Peter Hofmann kann darüber nur den Kopf schütteln. Er verweist auf das bundesweite Problem, Fahrer zu finden: „Wenn ein Taxifahrer nichts mehr wert ist, dann fährt bald niemand mehr. Aber die Städte und Kommunen mauern.“

Tarik Gümüs, Inhaber von Taxi Neustadt und Taxi Wiedtal, dem auch Taxi Jünger in Linz gehört, kann die Klage der Neuwieder zwar nachvollziehen, verdeutlicht aber auch, dass es auf dem Land eine andere Situation gibt als in der Stadt. Er befürchtet nämlich bei einer Anhebung der Tarife auf dem Land, dass die Kunden womöglich die Taxen gar nicht mehr nutzen. „Anders als in der Stadt haben wir nur 20 Prozent Barfahrten. Das sind in einer Stadt wie Neuwied natürlich viel mehr“, sagt er. Das Gros der Fahrten auf dem Land würden dagegen Kranken- oder auch Schülertransporte ausmachen.

„Das Problem ist also nicht die Erhöhung der Uhr“, verdeutlicht Gümüs. Er begrüßt vielmehr, dass es kürzlich eine Erhöhung des Tarifs seitens der Krankenkassen gab. Änderungsbedarf indes sieht er bei der Schülerbeförderung. „Da müsste es einen Mindestkilometerpreis geben, damit nicht immer die Billigsten und Unqualifiziertesten den Zuschlag bekommen“, fordert Gümüs und sieht dabei die Verwaltungen in der Pflicht. „Es sollte nicht nur über den Preis gehen, damit auch Qualität dahintersteckt“, fordert er.

Auch André Kukula, Inhaber von Taxi Solscheid in Asbach, erzielt den Großteil seiner Einnahmen mit Krankenfahrten, kann aber die Klage seiner Neuwieder Kollegen gut nachvollziehen. „Mit der Krankenkasse handeln wir jedes Jahr neue Tarife aus. Der Taxipreis ist dagegen seit acht Jahren nicht erhöht worden. Das wäre wirklich mal an der Zeit“, meint Kukula. Zwar zahle er seinen Angestellten ohnehin mehr als 8,50 Euro, dennoch sei zu berücksichtigen, dass inzwischen auch noch der Mindestlohn eingeführt worden sei und für manche Unternehmen die Kosten steigere. Als selbstverständlich sieht es Kukula an, innerhalb des Pflichtfahrgebiets, das viele kleine Ortschaften umfasst, jeden Fahrgast zu befördern – „und wenn es nachts um 3 Uhr ist“, betont er. cno/mif/sm