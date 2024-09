Plus Koblenz Kommentar zum Zustand des Sportparks Oberwerth: Schwieriges und teures Vorhaben Von Peter Meuer i Peter Meuer Foto: Kevin Rühle/MRV Der Sportpark Oberwerth ist teils in äußerst schlechtem Zustand. Die Pläne für die groß angelegte Sanierung haben Charme, findet unser Autor. Aber: Diese müssen auch erst einmal finaniert und umgesetzt werden. Und die Zeit drängt. Lesezeit: 1 Minute

Die Stadt übt sich in Sachen Sportpark Oberwerth in Zweckoptimismus. Am grundsätzlichen Plan will man festhalten, trotz ernüchternder Signale aus dem Innenministerium. Rein inhaltlich stimmt an diesem Plan ja auch vieles. In der Machbarkeitsstudie skizziert ist ein ganz wunderbarer, moderner Sportpark Oberwerth, der hohen Anforderungen genügen würde. Der Breitensport und ...