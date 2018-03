Einbruchserie: Bonner Polizei nimmt Verdächtigen fest – Tatorte auch im Kreis Neuwied

Aus unserem Archiv

Rheinbreitbach/Bonn

Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher, der auch im Kreis Neuwied für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich sein soll, ist der Bonner Polizei am Dienstag ins Netz gegangen. Kriminalbeamte, Zivilfahnder und Beamte der Einsatzhundertschaft nahmen in Beuel einen 34-Jährigen fest, der seit 2015 vermutlich mit noch unbekannten Mittätern zahlreiche Wohnungen und Häuser heimgesucht hat. Aktiv war er nach jetzigem Ermittlungsstand nicht nur in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, sondern auch im Kreis Neuwied, nämlich in Rheinbreitbach.