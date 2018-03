Bürgersitzung in Asbach: Tollitäten einen herzlichen Empfang bereitet

Die Asbacher Karnevalsfamilie stand am Samstagabend kopf im Bürgerhaus. Bei der Bürgersitzung, die bereits um 17.11 Uhr begann, begeisterten viele närrische Eigengewächse des Clubs Gemötlichkeit, Gastvereine, Büttenredner und Musiker die Gäste im kunterbunten Narrenschiff.

Prinzenpaar und Adjutanten jubeln den Jecken aus dem „Aspicher“ Land zu.

Foto: Simone Schwamborn

Gleich zu Beginn präsentierten sich in Asbachs Gürzenich die mitgliederstarken Tanzgruppen des Klubs zusammen mit dem Elferrat, den Möhnen und Moderator Thomas Becker. „Was noch fehlt, ist das Beste, was der Karneval zu bieten hat. Lasst uns das Prinzenpaar empfangen“, rief Becker. Der Jubel brach aus, als das Asbacher Prinzenpaar in Begleitung der Musikfreunde Asbach und der Prinzengarde in den Saal einmarschierte.

Nach dem Empfang der Tollitäten widmete sich Kabarettistin Anne Vogd dem Alltag, in dem sich eine Frau oft fühle wie ein Computerbrowser mit 249 geöffneten Tabs. „Und trotzdem gibt es Meckereien seitens der Ehemänner. Ist das etwa der Dank dafür?“, sorgte sie immer wieder für Lacher. Da brauchten sich die Männer über die Reaktionen der Ehefrauen nicht wundern. Bei der Hochzeit von Freunden zum Beispiel sollten sich alle Damen zu ihren Männern begeben, die das Leben lebenswert machen. „Der Barkeeper wurde fast totgetrampelt.“ Bei ihrer Freundin eskalierte sogar der Ehekrach: „Sie ist verwelkt, und er ist verduftet“. Aber man dürfe sich schließlich auch nicht alles gefallen lassen, hätte auch sie auf den entscheidenden Moment gewartet. Bei einer Polizeikontrolle habe ihr Ehemann sie beschimpft, sie solle endlich einmal die Klappe halten. „Der Polizist hat mich gefragt, ob er immer so mit mir redet. Nein, antwortete ich, nur wenn er was getrunken hat.“

Die erste Rakete des Abends erhielt dann die Kinderprinzengarde für ihre Tänze. „Herzlichen Dank für den tollen Empfang. Wir sind stolz, hier oben auf der Bühne stehen zu dürfen“, sagte anschließend Prinz Alexander I. „von Kapp unn Sunnesching“. Er und Prinzessin Sabrina „von Kamm und Scher“, die von den Adjutanten Ralf „vom Legoland“ und Sabrina „vom Niederrhein“ begleitet wurden, berichteten von ihren bisherigen Erlebnissen in der fünften Jahreszeit. Sie erzählten unter anderem vom Prinzenburgschmücken, Prinzentreffen und der Kneipentour. Die Tollitäten bedankten sich bei den aktiven Karnevalisten inklusive des Klubvorstands, „der 24 Stunden am Tag für uns erreichbar ist. Wir freuen uns auf einen tollen Abend hier und hoffen, dass wir an Rosenmontag schönes Wetter haben.“ Das Asbacher Prinzenpaar überreichte Tollitäten und Abordnungen der Karnevalsvereine aus dem Asbacher Land sowie weiteren Ehrengästen den diesjährigen Orden. Sie selbst wurden von Heinz-Peter Schmitz mit dem Orden des Bundes Deutscher Karneval und von Erwin Rüddel mit den Orden der Rheinischen Karnevals-Korporationen ausgezeichnet. Zudem erhielt Hans-Peter Zech die Goldene Ehrennadel des des Clubs Gemötlichkeit aus den Händen des Vorsitzenden Stephan Spitz.

Im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens tanzte die Jugendshowtanzgruppe zu Dschinghis Khans „Moskau“ und „Leev Marie“ von den Paveiern. Als Oli der Köbes nahm Oliver Materlik nicht nur Veganer, sondern auch Bierbrauer aufs Korn. Ein Kollege sei letztens in den Brautank gefallen. Daraufhin habe er dessen Frau verständigt, die wissen wollte, ob ihrem Mann etwas passiert sei. „Ich glaube nicht, er ist noch dreimal raus zum Pinkeln.“ Im Laufe des Abends lieferten die Rot-Weißen Funken, die Prinzengarde, der Elferrat und viele andere Gruppen ebenfalls mitreißende Darbietungen. Darunter waren die Heidchenländer, Turmgarde Eitorf, die Bands Sibbeschuss, Puddelrüh und For you sowie die Zwei Hillije als Büttenredner, bevor die After-Show-Party mit DJ Carsten begann.