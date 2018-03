Jamil Drehjou ist mit seiner Familie in Sicherheit. Ende 2014 flüchtete er aus dem syrischen Aleppo zunächst in die Türkei. „Wir sind Kurden aus dem Norden von Syrien. In der Türkei fühlten wir uns aber auch nicht sicher“, erinnert er sich. Also entschloss er sich, mit seiner Frau und seinen jetzt fünf- und siebenjährigen Kindern in Deutschland Zuflucht zu suchen. Seit Ende 2015 lebt er in Linz und arbeitet als Übersetzer in der Fortbildungsakademie Neuwied. „Ich war vor 13 Jahren schon mal in Deutschland. In Rheinland-Pfalz. Ich wollte Französisch studieren. Weil ich aber nicht anerkannt war, wurde daraus nichts, und ich ging zurück zu meiner Familie nach Syrien“, berichtet er.

Er studierte in seiner Heimat und wurde Lehrer. „Morgens habe ich in einer Schule gearbeitet und nachmittags Lebensmittel ausgeliefert“, erzählt der 36-Jährige von seinem Leben in Aleppo, das sich durch ...

Lesezeit für diesen Artikel (366 Wörter): 1 Minute, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.