Heiner Strauß geht den Dingen gerne auf den Grund. Den Heimatforscher aus St. Katharinen, der sich auch im Heimatverein Altwied engagiert, fasziniert die Geschichte der Region. Strauß, der vor seiner Pensionierung Lehrer für Geschichte, Soziologie und Deutsch an berufsbildenden Schulen war, hat zahlreiche Aufsätze und Bücher veröffentlicht. Unter anderem hat er zum Zisterzienserkloster in St. Katharinen, dem untergegangenen Weiler Stockshof oder zum Schulwesen in der Region recherchiert und geschrieben. Zusammen mit Karl-Josef Rings verfasste er das Heimatbuch zur 750-Jahr-Feier der Kirche in St. Katharinen. Er hat auch über die Bedeutung der Flurnamen geschrieben und die Geschichte der Nassen Mühle in Waldbreitbach beleuchtet.

Jetzt hat er sich auf 100 Seiten mit der ehemaligen Grube Anxbachtal (1519 bis 1961) und der Bergbaugeschichte rund um St. Katharinen beschäftigt. Das reich bebilderte Heft gibt damit auch ...

Lesezeit für diesen Artikel (464 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.