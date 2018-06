Seit zwölf Jahren unterhält die Realschule plus Neustadt eine Partnerschaft mit der St. Peter Academy auf den Philippinen, deren Wiederaufbau nach einem Brand zur Geburtsstunde der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ von Gisela Wirtgen aus Windhagen wurde. In jedem Schuljahr gibt es eine Aktion mit dem Ziel, Gelder für die Partnerschule zu sammeln. In diesem Jahr beteiligten sich 380 Schüler an einem Spendenlauf unter dem Motto „Wandern für die Andern“. Die Organisation lag in den Händen von Konrektor Bernhard Stuch.

Es standen zwei Strecken von 7 oder 9 Kilometern zur Wahl. Jeden Kilometer hatten die Schüler an einen Sponsor aus der Familie oder dem Freundeskreis „verkauft“. Von dem erlaufenen Geld ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.