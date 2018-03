Warnstreik der IG Metall: Pflegende sollen entlastet werden

Selbst Wintersturm „Friederike“ hielt sie nicht davon ab, für ihre Rechte einzutreten: Die IG Metall Bad Kreuznach hat im Rahmen der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie die Mitarbeiter der Firma Magna Exteriors in Georg-Weierbach zum Warnstreik aufgerufen.

Rund 80 Beschäftigte der Firma Magna Exteriors in Georg-Weierbach folgten am Donnerstagnachmittag dem Aufruf der IG Metall Bad Kreuznach, um für eine Lohnerhöhung von 6 Prozent sowie flexiblere Arbeitszeitmodelle zu streiken.

Foto: Manfred Greber

Rund 80 Beschäftigte des weltweit tätigen Herstellers von Außenverkleidungen versammelten sich vor dem Werkstor, um für 6 Prozent mehr Lohn und vor allem für flexiblere Arbeitszeitmodelle zu demonstrieren. „Wir wollen, dass jeder Beschäftigte Anspruch darauf hat, zwei Jahre lang die Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden zu reduzieren“, sagt Claudia Hülsken, politische Gewerkschaftssekretärin. Wichtig: Es geht dabei nicht um Teilzeit, sondern um verkürzte Vollzeit – nach Ablauf der zwei Jahre soll die nahtlose Rückkehr in die alte Position erfolgen. Interessant ist dies vor allem für Menschen, die Angehörige pflegen oder für Mütter, um diesen die Teilzeitfalle und letztendlich auch die Altersarmut zu ersparen. Die Gewerkschaft möchte dies in den Tarifverträgen festhalten. Der Lohnverlust soll durch 200 Euro im Monat abgefedert werden.

Diese Forderung stößt bislang jedoch auf erbitterten Widerstand aufseiten der Arbeitgeber. Man sei optimistisch, die Forderungen durchzusetzen, sagen Claudia Hülsken und der Bad Kreuznacher IG-Metall-Geschäftsführer Edgar Brakhuis. Da die Verhandlungsrunde in Saarbrücken am Donnerstag keine Ergebnisse brachte, wartet man die Tarifrunden in anderen Tarifgebieten in der nächsten Woche ab. Bleiben diese für die Metaller ebenfalls erfolglos, werde man 24-Stunden-Streiks anberaumen, kündigt die IG Metall an.

Von unserer Redakteurin Silke Bauer