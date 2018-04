Ein Kommandowechsel vollzog sich am Donnerstag bei der US-Armee in Baumholder: In einer feierlichen Zeremonie auf dem Minick-Field des amerikanischen Militärstützpunkts gab Oberstleutnant Brian Ketz die Führung des 16. Spezialtruppenbataillons an Oberstleutnant Barrcary Lane ab. Er war im März mit seiner Frau Robin und seinen beiden Töchtern Nyla und Aria aus den USA in den Westrich gezogen. „Ich bin glücklich, hier zu sein und wurde sehr nett empfangen. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den deutschen Vertretern“, sagte Lane der NZ.

Das 16. Spezialtruppenbataillon, das 787 Soldaten zählt, gehört zur 16. Erhaltungsbrigade der US-Armee in Baumholder, einem rund 3000 Mann starken Truppenverband, der unter dem Kommando von Oberst Michelle Donahue steht. ...

Lesezeit für diesen Artikel (288 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

