Wohin mit dem Verkehr, wenn es mit der Konversion klappt und aus der früheren Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld mithilfe von einem oder mehreren Investoren ein florierender Gewerbe- und Bildungspark wird? Diese Frage gewinnt nach der Absichtserklärung von Stadt, VG und Kreis, einen Zweckverband für die Vermarktung der einstigen Garnison gründen zu wollen, wieder an Aktualität. Dass die früheren Überlegungen, mit dem Bau einer Nordost-Umgehung (B 269 neu) der Kreisstadt eine direkte Anbindung der Ex-Kaserne zur B 41 zu schaffen, wieder aufgegriffen werden, scheint jedoch so gut wie ausgeschlossen. Das hat eine Nachfrage der NZ beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach ergeben. Auch für die Stadt selbst hat der Bau einer anderen Variante, die sogenannte Mittelanbindung an die B 41, eindeutig Priorität.

Das sagt der LBM Bad Kreuznach: Zwar ist die „B 269, Ortsumfahrung Birkenfeld“ – so der offizielle Projekttitel – in der 2016 erfolgten Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 enthalten, das aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (697 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

