Standesamtsstatistik: Zahl der Geburten ging in der VG Birkenfeld stark zurück

Weniger Glück, mehr Leid: Diese unerfreuliche Formel gilt beim Blick auf die 2017er-Bilanz der Geburten und Sterbefälle von Menschen, die als Einwohner der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld gemeldet sind beziehungsweise waren. 2017 wurden 141 Geburten registriert, was gegenüber dem Jahr davor (181) einen deutlichen Rückgang bedeutet.

Foto: dpa

Dafür gab es bedauerlicherweise im Gegenzug mehr Grund zur Trauer. 269 Sterbefälle wurden von der Behörde 2017 registriert. Ein Jahr vorher gab es diesen traurigen Anlass nur 244-mal.

Weitgehend unverändert sieht das Bild in einer dritten Kategorie aus. Voriges Jahr wurden 136 Eheschließungen gezählt, wobei zu erwähnen ist, dass seit 2017 das Stadthaus in der Hauptstraße und nicht mehr der große Saal des Rathauses in der Schneewiesenstraße die offizielle Traustätte der VG ist. 2016 waren nur zwei Paare mehr, also insgesamt 138, in den Hafen der Ehe gesteuert.

Wichtig beim Blick auf diese Zahlen ist, dass sich alle standesamtlichen Mitteilungen auf Personen der VG Birkenfeld beziehen. „Die Zahlen erfassen also auch Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, die nicht beim Standesamt Birkenfeld, also außerhalb, beurkundet wurden“, teilt die Behörde mit. Gemeint ist damit folgendes: In der oben genannten Statistik tauchen auch die Menschen auf, die in der Stadt Birkenfeld oder einem der 30 umliegenden Dörfer als Einwohner gemeldet und dort zu Hause sind, die aber zum Beispiel im Klinikum Idar-Oberstein das Licht der Welt erblickt haben oder dort verstarben. Auch in der VG Birkenfeld wohnhafte Paare, die an einer auswärtigen Traustätte wie der Wildenburg den Bund fürs Leben schlossen, wurden in der vorliegenden Bilanz berücksichtigt.

Umgekehrt sind in der Statistik keine Personen enthalten, die außerhalb der VG Birkenfeld wohnen, aber dennoch 2017 mit dem dortigen Standesamt in Form einer Beurkundung zu tun hatten. Wenn beispielsweise ein Baby mit Eltern aus der VG Baumholder in der Birkenfelder Klinik geboren wurde oder ein Mensch aus dem Nordsaarland in der Elisabeth-Stiftung verstarb, ist das nicht in der Auflistung erfasst. Gleiches gilt, wenn sich etwa ein Paar aus Hermeskeil im Birkenfelder Schloss oder dem Hattgensteiner Glockenturm, neben dem Stadthaus die beiden anderen Trauorte im VG-Gebiet, das Jawort gegeben haben.

Übrigens: In diesem Jahrzehnt war bisher 2011 bei den Geburten (122) das Minusjahr, bei den Eheschließungen (93) war das 2010 der Fall. Im letztgenannten Jahr war – was natürlich erfreulich ist – auch die geringste Zahl an Sterbefällen (205) zu beklagen. Die meisten Geburten (181) in dieser Dekade wurden 2016 verzeichnet, was auch bei den Hochzeiten (138) das Topjahr war. Die 269 Sterbefälle 2017 bedeuten den höchsten Wert in diesem Jahrzehnt. Axel Munsteiner