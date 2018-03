Sogar OB Frühauf nahm am Flashmob teil

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zum Schluss tanzte der ganze Saal im Stadttheater im Aerobicstil: die Übungsleiter des TVO auf der Bühne, das Publikum auf den fast komplett gefüllten Zuschauerrängen und natürlich auch die Ehrengäste. Landrat Matthias Schneider, seine Amtskollegin aus dem Kreis Bad Kreuznach, Bettina Dickes, Oberbürgermeister Frank Frühauf und alle anderen drehten sich mit Schwung um die eigene Achse, stemmten die Hände in die Hüften, hüpften und traten auf der Stelle – genau so, wie die Übungsleiter es ihnen vormachten. Flashmob nennt sich das, wenn zum Beispiel viele Menschen zur gleichen Zeit Dinge tun, die sie im Büroalltag nicht machen. Aerobic ist im Büro kein Thema. Der TV Oberstein hatte sich zu seiner Turngala mit anschließendem Neujahrsempfang am Sonntag diesen Flashmob ausgedacht. Drei runde Geburtstage wurden gefeiert: Der Turnverein wurde von 170 Jahren gegründet, Frauenturnen gibt's im Verein seit 120 Jahren, und seit 90 Jahren steht die Festhalle, das heutige Stadttheater.