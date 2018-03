Sitzung in Heimbach: Ein Ottweilerer auf Frauensuche

„Guten Abend, ihr Besen.“ Prinzessin Angelina kamen die Worte, mit denen sie die Narren in der ersten Prunksitzung der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG) begrüßte, leicht über die Lippen. „Besen“, das sind die Heimbacher, nicht sie, sie kommt aus Hoppstädten. Auf der Bühne frotzelte sie über die Leute aus dem Nachbarort und im Speziellen über Maik, ihren Prinzen, den sie beim ersten Heimbacher Bobbycarrennen hinter sich gelassen hatte. Solche Szenen vergisst man nicht. Mit den Sticheleien des Prinzenpaars stiegen die Heimbacher Narren in ihre närrische Session ein, am kommenden Samstag, 10. Februar, 19.33 Uhr, ist in der Besenbinderhalle die zweite Prunksitzung.

Der „Oberbesen“ der Heimbacher Fastnachter, Sitzungspräsident Bernd Alsfasser, begrüßte die Gäste und das Prinzenpaar, die Garde tanzte, dann stieg der erste Redner in die Bütt: Heinz Wagner, der wie eine Reihe anderer Akteure zu den gesetzten Nummern in der Heimbacher Fastnacht gehört. Wagner gibt in diesem Jahr den Mann, der mit großem Aufwand in Rente verabschiedet wird: Der Chef holt ihn ab, der Werkschor singt, die Halle ist vollgepackt mit Geschenken. So hätte er es jedenfalls gern, doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Die Personalverwaltung schickt einen Brief – er solle den Schreibtisch ausräumen. „Als ob man nie da gewesen wäre.“

Nach Wagner tanzte das Kinderballett mit einem Nena-Hit „durch Raum und Zeit“ und machte dem zweiten Büttenredner Platz: Jörg Eisenhut, der als „Robert aus Ottweiler“ eine Frau sucht. Das geht am besten über eine Videopräsentation, die das Partnervermittlungsbüro mit ihm aufnimmt und später an Kundinnen verschickt. „Gut, du brauchst deine Freiheiten“, gesteht er den Frauen zu, die noch gar nicht wissen, dass sie einmal das Video von ihm vom Partnerinstitut erhalten werden. „Hauptsache, du kommst wieder nach Hause. Das wäre schön. Du kannst dick, dünn, kurz sein. Hauptsache Frau. Oder Mann. Ist auch egal.“

Direkt danach die nächste Büttenrede: Carmen Fischer sprach über ihren pubertierenden Sohn. Der hängt auf dem Sofa herum, als die Großmutter anruft. „Oma, ich bin am Chillen.“ „Am was?“ „Am Chillen.“ „Gut so. Besser, als wenn du auf dem Sofa liegst und nichts machst.“

Tanzmariechen Francesca Hahn hatte irische Musik für ihren Auftritt gewählt. Nach ihrer Darbietung wurde ein Klassiker aus der Karnevalswelt nachgespielt: Zwei Senioren (Susanne Heinen und Sabrina Grammes) wollen Gymnastik machen, merken aber nicht, dass die Ansagerin am Mikro (Darleen Grammes) umdisponiert hat und ihnen jetzt Anweisungen für ein Kochrezept gibt: Susanne Heinen legt sich wie ein Hühnchen auf den Tisch, Sabrina Grammes wendet und würzt sie, weigert sich dann aber, das „Hühnchen“ auszunehmen, zu füllen und in die Röhre zu schieben.

Und wieder ging es im Anschluss in die Bütt: Norbert Engel hat an Heiligabend noch kein Geschenk für seine Frau. Er geht ins Internet, besorgt sich einen Gutschein für eine Brustvergrößerung und zieht sich damit den Ärger der Ehefrau zu. Nicht nur wegen des billigen Geschenks: Der Gutschein gilt nur für eine Brust. „Reg' dich nicht auf“, sagt Engel. „Nächstes Jahr an Weihnachten bekommst du die zweite Brust.“

Das Juniorenballett tanzte zu „Moonlight Shadow“, danach erzählten drei Putzfrauen (Kristina Grady, Christa und Laura Bauerfeld) von ihren Erlebnissen. Zum Beispiel beim Frauenarzt: „Oh“, sagt der, als die Patientin die Beine auf dem Stuhl spreizt, „sie haben sich aber heute fein gemacht.“ Die Patientin hatte sich statt Intimspray irrtümlich Glitzerspray vom Karneval zwischen die Beine besprüht.

Die Hofsänger nahmen das Dorfgeschehen aufs Korn und sangen zum Abschluss „Im Himmel wird die ganze Nacht gebetet und frohlockt, da gibt es kein Helau und kein Allez Hopp“. Nach ihnen kam wieder Susanne Heinen auf die Bühne: diesmal als Seniorin, die beim Heimbacher „Gehwägelche-Rennen“ ihr Bestes gibt. Die Gruppe „Phantasia“ tanzte zu Las-Vegas-Liedern, anschließend erzählte eine Putzfrau (Anett Albrecht) vom Eheleben. „Neben einer starken Frau braucht es einen Mann, der funktioniert.“ Mit Musketieren der Gruppe „Infinity“ und den „Besenbinnerbuwe“, dem Männerballett der HKG, ging der Abend zu Ende. Die „Besenbinnerbuwe“ tanzten zu Rocknummern und zeigten einen Kraftakt: Einer von ihnen wurde quer über die Bühne in die Arme vom restlichen Teil der „Buwe“ geworfen.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer