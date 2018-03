Prunksitzung der Buhlenberger Narren: Wenn Miss Piggy vom Ausflug ins Erotikhotel träumt

Glaubt man Miss Piggy, ist die Landratswahl Ende August so gut wie entschieden. Sie bekommt die Stimmen, Mitkonkurrent Bernhard Alscher den Job als ihr Büroleiter, der zweite Mitkonkurrent Jörg Petry bleibt bei der Kreissparkasse. Und was macht Matthias Schneider, der derzeitige Amtsinhaber und „Schwiegermuttertyp“, wie ihn Miss Piggy nennt? Ihm bleibt ein netter Abend mit dem Schweinchen im Erotikhotel „Fun and Joy“ in Hüttgeswasen, ein Abend mit Erdbeeren, Schampus und viel Spaß. Bleibt ein Problem: Piggy heißt Martin. Und Martin meint das alles nicht so ernst – denn er stand am Samstagabend im Saal Bruch in Brücken für die Karnevalsgesellschaft Narrhalla Buhlenberg (KGNB) in der Bütt, heißt mit vollem Namen Martin König und ist als Politclown seit Jahren für die Karnevalisten von „Monte Buhlo“ aktiv.

Die KGNB hat einen festen Stamm an Akteuren, auf den sie zum Zeil schon seit Jahrzehnten setzen kann. Die Dippelbrüder gehören dazu. Die Musiker stehen seit 22 Jahren auf der Bühne; Martin König hat deutlich weniger Auftritte, ist aber ebenso gesetzt wie „de Mops“ Gerhard Ding.

Das kleine und das große Prinzenpaar sind als Institution ebenfalls fest im Programm: In diesem Jahr sind es Prinzessin Henriette und Prinz Silvan und als Kinderprinzenpaar Madita und Silas. Henriette ist Tochter von Ortsbürgermeister Gunter Kronenberger, ihre Großmutter Waltraud war die erste Prinzessin der Buhlenberger Narren – der Kreis schließt sich.

Auch die Garden gehören zum Stammpersonal: klein und groß, rot und blau, die Buhlenberger bringen mit vier Tanzgruppen so viele Beine auf die Bühne wie wohl kaum eine andere Karnevalsgesellschaft im Kreis. Die große blaue Garde eröffnete die Prunksitzung in Brücken. 210 Karten waren verkauft worden, im Saal war es eng. Die kleine Garde im roten und später die Garde im blauen Kostüm tanzten nach der Begrüßung von Vereins- und Sitzungspräsident Günter Heß. Dessen Tochter Jennifer klagte in der Bütt über Gewichtsprobleme, aber gegen eine Diät sperrt sie sich: Die kommt erst infrage, wenn ihr der Schal nicht mehr passt.

Heftiger Flirt beim Kinobesuch

Im Sketch „Kinobesuch“ quetschen sich sechs Akteure in enge Kinositze, die beiden ganz rechts und ganz links schicken sich Zeichen, dass sie sich mögen – und das geht nicht, ohne die vier zwischen ihnen einzubinden. Nach Miss Piggy kam wieder ein Fastnachter auf die Bühne, der fest ins Narrhalla-Programm gehört: Wolfgang Mayenfels kam von Adam und Eva auf Urlaubserlebnisse, von den „Sortiergesprächen“ in Berlin auf Donald Trump in Washington. Bis dahin sah der Zeitplan gut aus, den die Karnevalisten sich vorgegeben hatten. Aber schon der erste Auftritt nach der Pause zeigte, dass es spät würde an diesem Abend: Die Dippelbrüder spielten ihre Lieder, das Publikum stand auf, sang mit, der Elferrat umkreiste sie beim Buhlenberger Lied und zeigte dann, dass auch er die Texte beherrscht. Auch bei den beiden, die als Nächste auf die Bühne kamen, spielte Zeit keine Rolle: Anja Zimmer und Daniela Römer nennen sich Die Küppers. In diesem Jahr ging es in ihrem schön schrägen Sketch um einen Thermomixabend im Publikum.

Die Große Blaue und die die Große Rote Garde kamen später in Ameisenkostümen auf die Bühne und tanzten das Lied der fleißigen Tierchen: „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.“ Auch für Jennifer Schmitt, die Tochter von Sitzungspräsident Heß, und Martin König sind Zeitvorgaben offenbar nur als Schreibübungen nützlich. Die beiden Büttenredner traten diesmal zusammen auf. Ihr Sketch im „Café Erotica“ war einer der Höhepunkte an einem Abend, der nicht gerade arm war an starken Auftritten.

Hochwasser im Aquarium

Schmitt fiel mit einer Reihe absurd klingender Aussagen auf („Ich krieg den Kaffee nicht trocken runter“) auf. König tanzte um Heiko herum, einen jungen Mann, den die beiden aus dem Publikum geholt hatten. Reinhard Steffens ist ein Büttenredner der alten Garde, er kam von Erlebnissen im Nationalpark und am Buhlenberger Weiher zum Hochwasser im Aquarium – weil ein Fisch unpässlich war und „das Wasser nicht halten konnte“. Gerhard Ding, also „de Mops“, sprach von seiner schweren Kindheit und vom Opa, dessen Herzschrittmacher defekt ist: Immer, wenn er hustet, geht das Garagentor auf. Jetzt ist Ding selbst Rentner – auch das bastelte er in seine Büttenrede ein. Das Männerballett trat mit roten Röcken und Netzstrümpfen auf – für viele Frauen im Publikum sind solche Szenen bekanntlich der wichtigste Teil des Abends.

Wer den ersten Termin verpasst hat, muss sich nicht grämen. Die zweite Prunksitzung der Buhlenberger Narren geht am Samstag, 3. Februar, 20.11 Uhr, in der Stadthalle in Birkenfeld über die Bühne.

Von unserem Mitarbeiter

Karl-Heinz Dahmer