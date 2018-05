Der noch junge Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist Heimat der scheuen Wildkatze. In ihrem Revier, der wunderschönen, kontrastreichen Landschaft im länderübergreifenden Schutzgebiet, wird dieses Jahr zum ersten Mal eine geführte 24-Stunden- Tour stattfinden. In Begleitung zertifizierter Nationalparkführern begeben sich die Teilnehmer am 23. und 24. Juni auf eine abwechslungsreiche Wanderung durch den kompletten Nationalpark von West nach Ost, immer der aufgehenden Sonne entgegen.

Der Start liegt im saarländischen Teil beim kulturhistorischen Denkmal, dem Hunnenring, und führt auf teils verwunschenen Pfaden des prämierten Saar-Hunsrück-Steigs, verschiedenen Traumschleifen und breiten Wegen zur einzigen Burg im Nationalpark, ...

Lesezeit für diesen Artikel (319 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.