Für eine Delegation aus Kronweiler steht am Freitag, 9. März, eine Reise an, deren Ziel Mainz-Budenheim ist. Dort wird ihnen Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Rahmen einer Feierstunde in Schloss Waldthausen bei Mainz eine Urkunde verleihen, mit der das Land die 330 Einwohner zählende Kommune an der Nahe offiziell als Schwerpunktgemeinde für Dorfentwicklung anerkennen wird. Und das ist die elementare Voraussetzung dafür, dass die geplante „Schönheitsoperation“ auf dem Kronweilerer Glockenberg überhaupt gelingen kann.

„Unser Status als Schwerpunktgemeinde versetzt uns in die Lage, einen Zuschuss für dieses Projekt zu erhalten“, erläutert Ortsbürgermeister Harald Benzel. Bis zu 65 Prozent beträgt die Förderquote, die das Land ...

Lesezeit für diesen Artikel (682 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

