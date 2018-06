Damit war zu rechnen: Der durch den Landesvorstand der AfD am Dienstag entmachtete AfD-Kreisvorstand nimmt die von Landesparteichef Uwe Junge per E-Mail und auch im Gespräch mit unserer Zeitung formulierte massive Kritik nicht hin: „Gegen die erhobenen Vorwürfe wurden beim Landesschiedsgericht in Mainz Rechtsmittel eingelegt. Ferner wird zurzeit geprüft, ob gegen den Landesvorstand, insbesondere gegen den Vorsitzenden Uwe Junge, Strafanzeige erstattet wird“, teilt die ehemalige AfD-Kreisvorsitzende Gabriele Bublies-Leifert per E-Mail an die NZ mit.

Der Vorwurf, dass der Kreisverband Birkenfeld erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten zu verantworten habe, werde durch die vorhandenen Einnahmen- und Ausgabebelege nebst Bankauszügen 2016 und 2017 widerlegt: „Die Vorwürfe sind schlicht falsch. ...

