Es war so schön gedacht: Eröffnung des Kulturzentrums im warmen Frühling bei Sonnenschein, einen Tag später dann Kräutermarkt, der viele Leute in die Stadt und somit auch zum Goldenen Engel lockt. Doch im Leben kommt es meistens anders. Die Sonne schien zwar wie bestellt, und warm war es nach dem ungemütlichen Vatertag auch wieder, allein die Pforten des Goldenen Engels blieben verschlossen – die Eröffnung war schon vor einigen Monaten in den September verschoben worden. Die zwölfte Auflage des Kräutermarkts machte derweil dem Ruf der Veranstaltung alle Ehre: Zahlreiche Besucher bevölkerten die Hauptstraße und den Place de Warcq, wo mehr als 30 Standbetreiber ihre Waren anboten.

Erstmals mit von der Partie war in diesem Jahr das neu gegründete deutsch-amerikanische Freundschaftskomitee mit einem Weinstand. VG-Chef Bernd Alsfasser, Michael Röhrig, Zweiter Stadtbeigeordneter, und Bernd Mai informierten die Besucher ...

Lesezeit für diesen Artikel (303 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.