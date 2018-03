GroKo? Für viele SPDler nicht akzeptabel

Nicht nur im Netz wird munter diskutiert: Das Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD wird sehr unterschiedlich aufgenommen. Einige Sozialdemokraten, auch im Kreis Birkenfeld, haben sogar ihr Facebook-Profilbild verändert: „#NoGroKo“.

Moritz Forster, Stadtverbandsvorsitzender der Jusos Idar-Oberstein, hat wie viele andere Sozialdemokraten auch sein Facebook-Profilbild geändert: Er lehnt die GroKo klar ab.

Foto: privat

So auch Moritz Forster, Vorsitzender der Jusos der Stadt Idar-Oberstein. Er stellt klar: „Ich bin mit Blick auf das Sondierungspapier ein klarer Gegner der GroKo. Zentrale Punkte unseres Wahlprogramms sind nicht enthalten. Dafür ist aber klar eine Handschrift der CDU zu erkennen. Wenn Julia Klöckner sagt, dass in diesem Sondierungspapier kein Spielraum für weitere Verhandlungen ist, dann wäre es eine fatale Entscheidung, den Bürgern Koalitionsverhandlungen, die in einem gegen die GroKo entschiedenen Mitgliedervotum münden, zuzumuten. Jetzt muss Merkel zeigen, wie sie regiert: am besten in einer tolerierten Minderheitsregierung und nicht nur auf Zeit.“ Die SPD dürfe sich nicht instrumentalisieren lassen. „Wir müssen wieder unsere Stammwählerschaft gezielter ansprechen, denn andernfalls stärke die SPD mit einer weiteren GroKo nur die AfD und verliere mehr und mehr an Vertrauen: „Persönlich bin ich von Schulz enttäuscht. Er hat sein Wort gebrochen, nicht für Koalitionsverhandlungen bereit zu sein. Ich bin auf keinen Fall jemand, der sich jetzt gegen die Partei stellt, aber die SPD befindet sich aktuell in einem Umbruchprozess, in dem sich die Basis nochmals mehr Mitspracherecht behält. Deshalb werde ich am Mittwoch auf dem Landesparteirat in Mainz Martin Schulz und Malu Dreyer meine Position darlegen und aus politikwissenschaftlicher Sicht sagen, warum eine Fortsetzung einer GroKo und auch schon eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen dem Auftrag der SPD nicht gerecht werden.“

Der frühere Landrat Axel Redner (SPD) kommentierte am Sonntag auf seinem Facebook-Account: „Dobrindt nennt die SPD-Kritiker des Sondierungskompromisses ,Zwerge‘. Frau Klöckner erklärt, wer jetzt noch Verbesserungen wolle, sei nur körperlich bei den Sondierungen dabei gewesen. Wer jetzt kategorisch Verbesserungen, die in einen konkreten Koalitionsvertrag münden könnten, ablehnt, zeigt, dass es ihm nur um Macht und Regierungsämter und nicht um die Interessen der Bürger geht. Nicht einmal die von der CDU gebrochenen Vereinbarungen der letzten Koalition sollen geheilt werden. Schade, aber wer so redet und handelt, ist leider nicht koalitionsfähig. Nicht mit Jamaika und nicht in der GroKo.“

Jörg Petry, Mitglied der SPD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat, betont: „Ich bin nah an der Basis. Der Widerstand gegen die GroKo ist groß. Ich halte eine Minderheitenregierung für durchaus tolerierbar, eine Fortsetzung der GroKo wie bislang definitiv nicht. Und noch etwas: Viele Zwerge sind der GroKo Tod – um Dobrindts Aussage und ein altes Sprichwort aufzugreifen.“

Joe Weingarten, bei der Bundestagswahl gescheiterter SPD-Direktkandidat, wird deutlich: „Die Sondierungsergebnisse sind enttäuschend. Zwar enthält die Sondierungsvereinbarung einige vernünftige Punkte, etwa in den Bereichen Europa, Innovations- oder Verkehrspolitik, aber ein größerer Zusammenhang, eine einheitliche Strategie für unser gesellschaftliches Zusammenleben, zur wirtschaftlichen und sozialen Zukunft, Deutschlands, ist nirgends erkennbar. Sauberes Stückwerk,eine Aneinanderreihung von Arbeitsgruppenergebnissen, aber kein Leitbild für unsere Gesellschaft.“ Es gebe keine ausreichenden Antworten zum Pflegenotstand, zu Bildungszielen, zu Arbeitsplätzen der Zukunft.“ In der Mobilität, bei den Arbeitsplätzen, in der Bildung und der Gesundheitsversorgung würden sich die Lebensumstände durch Digitalisierung und Globalisierung im nächsten Jahrzehnt weiter dramatisch verändern. Es sei nicht zu erkennen, wie solche Entwicklungen mit dieser „uninspirierten Koalitionsgrundlage“ gesteuert werden sollen. „Vier Jahre Gewurschtel unter einer Kanzlerin, die selbst auch keine inhaltlichen Ziele mehr vermittelt? Das kann ich mir nicht vorstellen, und ich bin sicher, dass der Großteil der SPD-Mitglieder ähnlich skeptisch ist.“

Für Hans-Jürgen Noss, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Birkenfeld, ist das bei den Sondierungen zwischen SPD und CDU/CSU erzielte Ergebnis für eine Fortführung der GroKo noch nicht ausreichend. „In dieser Form zeichnet sich ab, dass die Vereinbarung von vielen Mitgliedern unser Partei nicht akzeptiert wird. Deshalb besteht bei den Koalitionsverhandlungen in einigen Punkten auch noch Handlungsbedarf“, betont der Landtagsabgeordnete. So gilt es aus seiner Sicht, dass eine zentrale Forderung der Genossen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Beschäftigungsverhältnissen, durchgesetzt wird. Dass Unionspolitiker Nachbesserungen am Sondierungsergebnis abblocken wollen, hält der Birkenfelder für nicht akzeptabel. „Wenn CDU und CSU nicht vorher deutlich machen, dass sie bereit sind, in den Koalitionsverhandlungen über Kernpunkte der SPD zu reden, und stattdessen keine Kompromissbereitschaft zeigen, dann kann es kein ,Weiter so‘ geben, und dann ergibt eine GroKo auch keinen Sinn.“

Ins gleiche Horn stößt Sven Becker, Sprecher der SPD-Fraktion im Birkenfelder VG-Rat: „Die CDU kann doch nicht davon ausgehen, dass nach vier Tagen Sondierung schon das Regierungsprogramm für die nächsten vier Jahre unverrückbar feststeht.“ Der Ortsbürgermeister macht keinen Hehl daraus, dass er es sich gewünscht hätte, wenn die SPD in der Opposition die Chance zur Erneuerung ergriffen hätte. Seine Partei hätte nun zwar aus Staatsräson doch noch Gesprächsbereitschaft gezeigt, um Neuwahlen zu verhindern, „aber es muss nach dem Scheitern von Jamaika doch auch im Interesse von CDU und CDU sein, dass sie in den Koalitionsverhandlungen auf die Forderungen der SPD zukommen“, sagt Sven Becker. Andernfalls geht er davon aus, dass sich die Parteibasis gegen die GroKo aussprechen wird.

Eva Milisenda, Mitglied des SPD-Stadtverbandsvorstands Idar-Oberstein, sieht das ähnlich: „Ich war schon vor den Gesprächen kein Fan einer weiteren GroKo, sondern fände eine tolerierte Minderheitsregierung sehr gut im Moment. Leider sieht es gerade nicht danach aus. Das Sondierungsergebnis kann mich da auch nicht umstimmen. Natürlich finden sich darin gute und wichtige Impulse, Von wichtigen sozialdemokratischen Anliegen, die zuvor als Bedingung für eine GroKo gehandelt wurden, etwa Bürgerversicherung und Familiennachzug, findet sich nichts oder nur wenig.“ Es fehlten die Vision und der Mut. „Und das wäre in der aktuellen Situation gerade bitter nötig.“

Reimund Steitz, SPD-Fraktionssprecher im VG-Rat Herrstein, steht eher auf der Seite derer, die sagen: Das machen wir so. „Wir sind nicht die Mehrheitsfraktion und müssen probieren, unsere Sachen und Themen einzubringen. Ich denke, das wurde auch versucht.“ Die SPD tue sich keinen Gefallen, wenn das Sondierungspapier jetzt abgelehnt würde. „Wir müssen schließlich auch Mitverantwortung übernehmen. Und Neuwahlen wären auch nicht besser.“

Von Vera Müller, Axel Munsteiner und Andreas Nitsch