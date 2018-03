Bürgerversammlung: Toilettenkabine am Marktplatz ist vom Tisch

Rund 25 Bürger waren der Einladung der Stadtverwaltung Baumholder in den Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Baumholder gefolgt. Dort wurde den Interessierten in einer Informationsveranstaltung die Entwurfsplanung für die Umgestaltung des Marktplatzes vorgestellt.

Deutlich ist der Höhenunterschied der zwei Parkebenen zu erkennen, die durch eine barrierefreie und behindertengerechte Rampe in der Bildmitte verbunden werden sollen.

Foto: Franz Cronenbrock

Roland Kettering vom Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern stellte anhand einer Präsentation die bisherigen Pläne vor. Zunächst wurde der Ist-Zustand dargestellt. Demnach wird der Marktplatz hauptsächlich als Parkplatz genutzt. Dieser ist dreigeteilt, hat insgesamt 74 Stellplätze auf drei verschiedenen Flächen, die auch geländetopografische Höhenunterschiede aufweisen.

Es fehlen zudem Gehwege, sodass Fußgänger gezwungen sind, die Zufahrt- und Bewegungsflächen für die Pkw zu nutzen. Auch die Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Alle diese Punkte wurden jetzt bei den Planungen berücksichtigt. Auch wurde die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen mit eingeplant. Zudem wurde die Tatsache, dass die Fahrzeuge heutzutage größer sind, berücksichtigt.

Die Zufahrt erfolgt zum einen von der Kennedy-Allee. Auch dort soll die Einfahrt umgestaltet werden. Die vorhandenen Beete an der Apotheke sollen zurückgebaut werden, um so die Einfahrt zu verbreitern und den Radius zu vergrößern. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, dass die gegenüberliegende Gaststätte im Sommer eine Außenbestuhlung aufstellen kann. Der Brunnen jedoch soll als gestalterisches Element stehen bleiben.

Insgesamt stehen auf den Marktplatz dann 78 Stellplätze zur Verfügung, wovon drei als Behindertenplätze ausgewiesen sind. Es sollen zwei Plätze für E-Mobile eingerichtet werden. Die Treppe zwischen den beiden Parkebenen wird an anderer Stelle neu errichtet. Eine barrierefreie Rampenverbindung mit maximal 6 Prozent Steigung mit eingearbeiteten Ruhepodesten verbindet die beiden oberen Parkplätze miteinander. Diese werden insgesamt 48 Stellplätze haben.

Ein dritter Platz mit weiteren 30 Stellplätzen mit versickerungsfähiger Pflasterung wird in Richtung Ausweilerstraße, die als zweite Zufahrt angedacht ist, an der jetzt schon als Parkfläche genutzten Stelle gebaut. Die Planungen sahen ein behindertengerechtes Einkabinen-WC vor. Wie Bürgermeister Günther Jung mitteilte, würde so eine Anlage etwa 120.000 Euro in der Anschaffung kosten. Weitere Folgekosten von rund 15.000 Euro pro Jahr für Wartung und Pflege wären fällig. Jung: „Die ADD hat uns mitgeteilt, dass die Toilettenanlage nicht zuschussfähig ist und komplett von der Stadt finanziert werden müsste. In anderen vergleichbaren Städten und Gemeinden wie unsere würden solche Anlagen mittlerweile aus Kostengründen geschlossen.“ Die Stadt wird die Toilettenanlage daher nicht errichten, zumal in zwei Gehminuten Entfernung eine öffentliche Toilette am alten Rathaus vorhanden ist.

Es gibt eine Förderobergrenze von maximal 1,215 Millionen Euro, die zu 80 Prozent vom Land bezuschusst wird. Die entsprechende Zusage liegt vor. Nach der Präsentation stellten sich der Planer Kettering, Fachbereichsleiter Christoph Donie vom Bauamt der Verbandsgemeinde und der Bürgermeister den Fragen und Anmerkungen der Bürger. Bedenken konnten so von vorneherein teilweise ausgeräumt beziehungsweise in die weiteren Planungen mit einbezogen werden. Der Inhaber der anliegenden Apotheke befürchtete, dass er seinen rückwärtigen Lagerraum nicht mehr erreichen könne. Man versprach, die Sache zu prüfen und gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen. „Die Beleuchtung und auch Anschlüsse für Ver- und Entsorgung, die bei Veranstaltungen benötigt werden, sind in den Planungen berücksichtigt und bei den Kosten eingerechnet“, war eine weitere Antwort auf eine Frage. Eine andere Nachfrage bezog sich auf die Dauer der Baumaßnahme. Christoph Donie: „Im Mai sollen die Ausschreibungen fertig sein, im Juni oder Juli könnte dann mit den Kanalarbeiten begonnen werden. Es ist während der Bauzeit von Behinderungen und Einschränkungen auszugehen.“ Er hofft aber, das komplette Projekt innerhalb von zwei Jahren in mehreren Bauabschnitten zu verwirklichen.

2014 wurde die Stadt Baumholder in das Förderprogramm „Stadtumbau“ aufgenommen und hat so die Chance, weitere öffentliche Maßnahmen zur Verbesserung und Aufwertung des Ortsbildes und der Infrastruktur umzusetzen. Als Grundlage wurde ein „Stadtentwicklungskonzept“, das insgesamt zehn Einzelmaßnahmen beinhaltet, für das Untersuchungsgebiet erarbeitet.

Von unserem Mitarbeiter Franz Cronenbrock