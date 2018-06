„Angesichts der großen Konkurrenz können wir sehr zufrieden sein.“ So kommentiert der Vorsitzende des RSC Blitz Idar-Oberstein, Jochen Lang, die Teilnehmerzahl von knapp 270 bei der 17. Edelsteintour, die am Sonntag in Veitsrodt gestartet worden war. Im weiteren Umfeld fanden gleich mehrere Mountainbikeveranstaltungen und auch noch der Duathlon in Baumholder statt, in direkter Nachbarschaft das Nationalparkfest. Das Ziel, vielleicht doch einmal die magische 500er-Grenze zu knacken, muss also um ein weiteres Jahr verschoben werden...

Schon vor 8 Uhr waren bei herrlichem Sommerwetter die ersten Biker auf den vier hergerichteten und markierten Strecken mit Längen zwischen 15 und 52 Kilometern unterwegs. „Beste Bedingungen“, meldeten die ...

Lesezeit für diesen Artikel (443 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Veitsrodt Unwetter hat auch Strecken des RSC Blitz beschädigt

Bilder zum Thema Bildergalerie Impressionen von der 17. Edelsteintour

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.