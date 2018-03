Aktion: Heilige Könige singen gegen Kinderarbeit

Auch von den Pfarreien in Oberstein und Idar werden in diesem Jahr wieder Sternsinger von Haus zu ziehen und für einen guten Zweck singen und sammeln. Während sich die Obersteiner Gruppen bereits am heutigen Freitag – und somit einen Tag vor den Heiligen Drei Königen – auf den Weg machen, lässt man sich in Idar wegen der Ferien noch eine Woche Zeit, dort werden Caspar, Melchior und Balthasar erst am Samstag kommender Woche unterwegs sein. Die Tradition des Sternsingens wurde 1950 vom Kindermissionswerk Die Sternsinger wiederbelebt, inzwischen ist es weltweit das größte Hilfsprojekt von Kindern für Kinder. In diesem Jahr werden mit dem gesammelten Geld Projekte gegen Kinderarbeit in Indien unterstützt. Es ist das 60. Königssingen des Kindermissionswerkes, das bislang rund eine Milliarde Euro gesammelt hat.

Auf dem Plakat zur diesjährigen Sternsinger-Aktion wird die Geburt Jesu in ein indisches Armenviertel verlegt. Mit dem in den kommenden Tagen gesammelten Geld werden Projekte gegen Kinderarbeit auf dem Subkontinent unterstützt. Illustration: Annie Davidson/Kindermissionswerk Die Sternsinger

Von 10 Uhr an werden heute in Oberstein zwei Gruppen mit Sternsingern Häuser und Haushalte besuchen, die in eine Liste bei der Gemeinde St. Walburga eingetragen werden konnten. „Es machen leider von Jahr zu Jahr weniger Kinder mit“, bedauert Gemeindeassistentin Anna Rolinger, die die Aktion koordiniert, im Gespräch mit der NZ. In anderen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft sieht es allerdings noch etwas besser aus, so haben sich in Weierbach 20 Teilnehmer gemeldet, die in fünf Gruppen ausziehen, und genau so viele in Mittelreidenbach. Dort kommt der Besuch der singenden Könige dann auch nicht nur auf Bestellung, sondern sie ziehen ganz traditionell von Haus zu Haus.

Deutlich größer ist das Interesse von Kindern bei der Gemeinde Peter und Paul in Idar am Sternsingen. 14 Gruppen hat man dort zusammenbekommen, außer in Idar werden auf Anfrage auch Häuser in Veitsrodt, Vollmersbach, Herborn, Mackenrodt, Hettenrodt, Kirschweiler, Tiefenstein, Algenrost und Rötsweiler-Nockenthal besucht, die allesamt noch zu der Pfarrei gehören. Wer aus diesen Orten und Stadtteilen am Samstag, 13. Januar, Besuch von den Sternsingern bekommen möchte, kann sich im Gemeindebüro unter Tel. 06781/43814 melden.

„Gut 50 Kinder im Alter zwischen 3 und 16 Jahren machen bei den Sternsingern mit“, freut sich Gemeindereferentin Mirjam Pellenz-Stürmer. „Auch Größere, die schon seit vielen Jahren dabei sind, machen noch gern mit.“ Leider habe bei der aktuellen Aktion, so bedauert die Gemeindereferentin, der Sternsingeraktionstag im Dezember, bei dem die Aktion vorbereitet wird, unter heftigen Schneefällen gelitten, sodass nur wenige Teilnehmer zu dem Treffen im Gemeindehaus Peter und Paul kamen. Bei diesem Vorbereitungstreffen wurden nicht nur die Kronen und Kostüme vorbereitet, sondern es wurde auch der Begleitfilm zu der Kampagne von Reporter Willi Weitzel gezeigt, mit dem schon traditionell das Land und die Projekte vorgestellt werden, die in dem jeweiligen Jahr unterstützt werden.

Von unserem Reporter Jörg Staiber