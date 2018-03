Advent: Euphorische Stücke und verträumte Melodien

Mehrere Hundert Besucher lauschten am dritten Adventssonntag dem Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Baumholder. Geboten wurde eine Mischung aus Instrumentalmusik, Chorgesang und Solobeiträgen. Dem Anlass entsprechend standen besinnliche Stücke im Vordergrund.

Von seiner besten Seite zeigte sich beim Weihnachtskonzert der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Cornelia Möckel.

Foto: Benjamin Werle

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle

Kurz vor Beginn der Veranstaltung wurde der Gemeindesaal geöffnet und eilig wurden zusätzliche Stühle herbeigeschafft, um allen Besuchern Platz zu bieten. Sie verfolgten das Konzert im Kirchenrund und wurden nicht enttäuscht. Sechs Ensembles und eine Solosängerin sorgten für gute Unterhaltung. Euphorisch und erwartungsfroh gestaltete sich der Auftakt: Mit dem Frohgesang "Hoch tut euch auf" von Christoph Willibald Gluck stimmte der evangelische Kirchenchor Baumholder unter der Leitung von Dirigentin Cornelia Möckel gekonnt auf das Programm ein. Die Sängerschar präsentierte sich von ihrer besten Seite: Stimmungsvoll, mitreißend und abwechslungsreich präsentierten sich die Darbietungen des Ensembles. Neben besinnlichen Stücken wie "In der stillen dunklen Nacht" oder "Kind, für uns geboren" überzeugten die Kirchensänger bei ihrem Heimspiel mit den temperamentvollen Spirituals "Virgin Mary" und "Go, Tell It on the Mountains".

Verträumte Melodien gaben die Hinnerpälzer Musikande zum Besten. Mit Akkordeon, zwei Flügelhörnern und einem Bass gefiel das Quartett durch sanfte Töne wie etwa bei der "Hirtenweise" von Karl Edelmann. Lebhaft und fröhlich war der Auftritt des Kinder- und Jugendchors Westrich unter der Leitung von Tina Hauch. Musikalisch berichteten die Nachwuchssänger mit "Jingle Bells" vom Zauber einer Schlittenfahrt und begeisterten mit dem frohlockenden Spirtiual "This Little Light of Mine". Anschließend stellte Sängerin Tina Hauch mit den Stücken "That’s Christmas to Me" und "His Eye Is on the Sparrow" ihre Qualität als Solokünstlerin unter Beweis. Zarte Klänge gab das Flötenensemble der evangelischen Kirchengemeinde Idar-Oberstein zum Besten. Die Gruppe überzeugte mit harmonischem Zusammenspiel.

Gut aufeinander abgestimmt wirkten auch das Bedesbacher Saxtett und der Bedesbacher Holzhaufe. Angeleitet wurden beide Ensembles von Jörg Knieling. Einen Beitrag zum Schmunzeln und Nachdenken hatte Cornelia Möckel parat, die einen Text von Mundartdichterin Inge Busch vortrug. In "Uus Krippsche" stand der sentimentale Wert von in die Jahre gekommenen Krippenfiguren im Vordergrund. Auch wenn der Esel hinkt, der Hirte ramponiert ist und das Kamel den Kopf hängen lässt, sind mit den Figuren immer noch schöne Erinnerungen verbunden.