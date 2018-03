Der Abriss des früheren Modehauses Treibs hat begonnen, er soll im Lauf der ersten Märzhälfte abgeschlossen werden. Trotz des heftigen mehrstündigen Brandes im April vergangenen Jahres sei das Gebäude nicht einsturzgefährdet, auch wenn sämtliche Holzteile im Inneren des Hauses verbrannt seien, erklärte Daniel Rech von der ausführenden Baumholderer Baufirma auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am Mittwoch wurden zunächst die Dachreste von der Rückseite des Gebäudes aus entfernt, am Donnerstag soll das Dach von der Fußgängerzone aus abgetragen werden. Zu diesem Zweck und zum Schutz vor herabfallenden Brocken wurde in der Fußgängerzone ein Gerüst mit einem Fangschutz angebracht. Während des Abbruchs ist eine Sperrung der Fußgängerzone nicht erforderlich, erläuterte Rech. Allerdings werde man zeitweise den rechten Fahrstreifen der Nahehochstraße nutzen müssen, da es keine andere Stelle gebe, an der sich der für manche Arbeiten notwendigen 30-Tonnen-Steiger aufstellen lasse.

Eine Abrissbirne wird beim Abriss nicht zum Einsatz kommen, sondern die Mauern werden nach und nach mit einem Bagger „weggeknabbert“, wie der Fachmann sagt. „In allen Belangen läuft die notwendige Zusammenarbeit mit der Stadt ganz hervorragend“, lobt Daniel Rech. jst