Vorfreude in Stipshausen: Gymnastikgruppe "Bleib fit" feiert Jubiläum

Aus unserem Archiv

Stipshausen

Als sich im Jahr 1968 37 Frauen in Stipshausen zusammenfanden, um gemeinsam zu turnen, war noch nicht abzusehen, dass daraus einmal die allseits beliebte Gymnastikgruppe „Bleib fit“ hervorgehen würde. Man traf sich in der seit fünf Jahren nicht mehr genutzten alten Schule, wo Anneliese Dahlheimer, unterstützt von Anna Heidrich und Herta Lang, als Vorturnerin die Bewegungsabläufe vorgab. Schon ein Jahr später schloss man sich als eigene Abteilung dem Sportverein an.