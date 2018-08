Unwetterschäden im Fischbachtal werden behoben

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beginnt voraussichtlich in dieser Woche im Fischbachtal mit der Beseitigung der Unwetterschäden an Straßen und Brückenbauwerken nach den Starkregenereignissen Ende Mai.

Unwetterschäden werden behoben 1 von 4 Brückenschäden treten derzeit zuhauf rund um Idar-Oberstein (im Bild die L 176 nach Baumholder in Höhe Hammerstein) auf. Die Bauwerke sind alle ähnlich alt, sodass nun auch die Sanierungsprobleme geballt auftreten. Foto: Reiner Drumm 2 von 4 Brückenuntersichtgerät im Einsatz an der Weiberswoogbrücke. Foto: Reiner Drumm 3 von 4 Ein Hangrutsch in Höhe des Steinbruchs Juchem sorgt seit den Starkregenereignissen Ende Mai auf der L 160 im Fischbachtal für Wartezeiten, weil der Verkehr durch eine Ampel geregelt wird. In den kommenden Tagen soll die Sanierung anlaufen. Fotos: Reiner Drumm Foto: Reiner Drumm » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Projektiert sind zunächst drei Baustellen: Die Brücke im Zuge der L 160 unweit der Abzweigung Hintertiefenbach, eine weitere Brücke über den Fischbach in der Nähe der Abzweigung Breitenthal sowie der Hangrutsch in Höhe des Steinbruchs Juchem. Letzterer ärgert die Autofahrer seit Wochen: Weil die Fahrbahn dort unterspült wurde und abzurutschen droht, ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt, und der Verkehr wird per Ampel geregelt.

Ein Brückenprüftrupp des LBM hatte die Schäden nach den Unwettern in Augenschein genommen – und noch weitere gefunden als die, die jetzt saniert werden. Die beiden Brücken sind nur die Spitze des Eisbergs: Bankette, Böschungen, Brückengeländer – die Schäden sind enorm, sagt Eckhard Hecht, Leiter der Masterstraßenmeisterei Kirn. Der Abschlussbericht des Prüftrupps steht aber noch aus. Danach wird ein Plan aufgestellt, wie saniert wird.

Bei den beiden Brücken im Verlauf der L 160 wurden die Böschungen frei- und der Anprallschutz weggespült, zum Teil wurden durch die Fluten auch die Widerlager freigelegt. Dort sollen nun 500 bis 600 Kilogramm schwere Wasserbausteine verbaut werden und für erhöhte Sicherheit sorgen. Dazu ist schweres Gerät nötig, zum Teil muss die Straße dafür ebenfalls halbseitig gesperrt werden. Die gute Nachricht: Die Arbeiten an den Brücken werden nicht allzu lange dauern, sagt Hecht. Anders sieht es am Steinbruch Juchem aus, wo Autofahrer mit einer längeren Bauzeit rechnen müssen. Die Aufträge sind zwischenzeitlich vergeben, so dass es auch dort in Kürze losgehen kann.

Brücke bei Hammerstein defekt

Die Brücken im Fischbachtal sind nicht die einzigen aktuellen Baustellen des LBM: Wenn die Sanierung der Weiberswoogbrücke bei Idar-Oberstein Ende des Jahres abgeschlossen ist, wird es wenige Hundert Meter weiter Richtung Baumholder weitergehen: In Höhe der Abfahrt nach Hammerstein ist eine Dehnungsfuge im Verlauf der L 176 defekt – wie im vergangenen Jahr am Altenbergtunnel gibt es bei jedem Fahrzeug, das die Fuge überrollt, einen gehörigen Knall. Deswegen wurde dort nun eine sogenannte Stahlbrücke über die defekte Stelle gelegt, die die defekte Fuge entlasten soll – und das Tempo auf 30 km/h begrenzt. Die Sanierung einer solchen Dehnungsfuge dauert erfahrungsgemäß mehrere Wochen und kann wahrscheinlich nur unter Vollsperrung erfolgen. Dann müsste der Verkehr Richtung Baumholder und Landstuhl komplett über die B 41 bis zur Autobahn bei Birkenfeld umgeleitet werden. Derzeit wird geprüft, ob es auch eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung tut. Keine schönen Aussichten für die B 41-Anlieger in Rötsweiler, Nieder- und Oberbrombach. Erschwerend kommt für diese Baustelle hinzu, dass nur einige wenige Spezialunternehmen in der Lage sind, solche Schäden zu beheben.

Es gibt also weiterhin viel zu tun bei den Brückensanierungen rund um Idar-Oberstein – sehr zum Leidwesen von Autofahrern und Anwohnern. „Das lässt sich leider nicht ändern“, sagt Hecht: „Die Bauwerke sind alle ähnlich alt und im gleichen Zeitraum entstanden wie die Naheüberbauung“ – nun tauchen überall ähnliche Schäden auf.

Auch Kreisstraße 14 wird gesperrt

Nur wenige Anlieger sind von einer weiteren Baustelle des LBM betroffen, bei der es in Kürze losgehen soll: Das letzte Teilstück der Kreisstraße 14 zwischen Oberbrombach und Winnenberg soll neu ausgebaut werden. Auf etwa 140 Metern wird die Straße dazu voll gesperrt, beginnend am Ortsausgang Oberbrombach. Wer von Oberbrombach nach Winnen- oder Sonnenberg will, muss dann einen Umweg über das Siesbachtal und Frauenberg oder über Kronweiler in Kauf nehmen. Los gehen soll es noch in diesem Sommer, der Auftrag ist bereits vergeben.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt