Schreckliche Gewissheit: Sarah ist tot

Aus einer Vermutung wird nun schreckliche Gewissheit. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat das Ergebnis zur Frage um die Tote aus Alt Rehse bekannt gegeben.

Im Haus fand man ihren misshandelten, verwesenden Körper.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Im Internet hatte sie einen Mann kennengelernt. Am 9. August wurde in dem Haus eine stark verweste Frauenleiche gefunden.

Foto: Crimespot

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gab am Mittwochnachmittag bekannt, dass es sich bei der am 9. August in Alt Rehse in einem Wohnhaus von Polizeibeamten gefundenen, stark verwesten Frauenleiche um Sarah H. handelt.

Die aufwendigen molekulargenetischen Untersuchungen des Institutes für Rechtsmedizin Greifswald brachten das eindeutige Ergebnis. Der der Körperverletzung mit Todesfolge dringend verdächtige 51 Jahre alte Wohnungsinhaber befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Weitergehende Angaben sind vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich, betont Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler.

Die 32-Jährige war erst im Februar von Fischbach bei Idar-Oberstein nach Alt Rehse zu ihrem Freund gezogen. In den vergangenen Monaten muss sich in dem Dorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine Tragödie – manche sagen auch: ein Horrorfilm – abgespielt haben: Auf der Suche nach der großen Liebe, die sie bereits 2011 zur folgenreichen Teilnahme an der Sat.1-Kuppelshow „Schwer verliebt“ getrieben hatte, fiel die junge Frau offenbar einem psychisch schwer kranken Mann in die Hände.