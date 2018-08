Reederei im Herzen des Nationalparks geht mit einem Partyschiff auf große Fahrt

Aus unserem Archiv

Börfink/Pölich

Wer an die zu Füßen des Erbeskopfs gelegene Gemeinde Börfink denkt, denkt zunächst an viel Wald, Wild und Hochmoore, vielleicht auch an Holzhauer und Köhler, die sich dort in frühindustrieller Zeit in Hütten ansiedelten und somit die Geschichte des Orts einläuteten, in dessen Nähe es mit dem früheren Bunker „Erwin“ zudem das Relikt einer früheren Militärfestung gibt, die während des Kalten Kriegs eine sehr bedeutsame Rolle spielte. Was aber kaum einer weiß: Ausgerechnet in diesem Dorf im Herzen des Nationalparks befindet sich der Firmensitz eines Schifffahrtsunternehmers.