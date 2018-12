Das war kein Thema, das einfach mal so durchgewunken wurde: Erneut gab es mit Blick auf die Anschaffung einer neuen städtischen Geschwindigkeitsmessanlage, die unkompliziert und rechtssicher den fließenden Verkehr und damit die Verkehrssicherheit in Idar-Oberstein überwachen soll, Diskussionen. Eigentlich sollte bereits in der Stadtratssitzung im November grünes Licht gegeben werden. Doch dann mahnten einige Ratsmitglieder – vor allem Ratsmitglied Bernhard Zwetsch (FDP) – , dass vor der Entscheidung Infos zur Wirtschaftlichkeit der Anlage, die 125.000 Euro kostet, geliefert werden sollen. Aus dem Stand konnte die Stadtspitze dazu nichts sagen, nun lagen in der jüngsten Sitzung des Rates Zahlen vor. Für 2019 wird mit Einnahmen in Höhe von rund 41.000 Euro gerechnet: eine kalkulierte Summe, die auf Erfahrungswerten beruht und letztlich davon abhängt, wie regelkonform sich die Idar-Obersteiner Verkehrsteilnehmer verhalten.

Die alte Messanlage stammt aus dem Jahr 1995, Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen, und das Gerät lieferte immer wieder Messfehler, was dazu führte, dass Bußgeldbescheide für nichtig erklärt worden ...

