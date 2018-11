Was der Rilchenberg für den Bundeswehr-Artilleristen, das sind inzwischen Idar-Obersteiner Jugendherberge und Stadttheater für den deutschen Zauberernachwuchs: Seit knapp zwei Jahrzehnten hält der Magische Zirkel von Deutschland (MZvD) in den Osterferien seine einwöchige Nachwuchsfortbildung in der Jugendherberge ab, zum Abschluss gibt es im Stadttheater immer eine große Zaubergala der Dozenten, der Besten des Magierhandwerks in Deutschland. Vor drei Jahren hat der MZvD auch seine alljährliche Jugendmeisterschaft von Frankfurt nach Idar-Oberstein verlegt, der Nachwuchs kann dabei an Workshops teilnehmen und im Stadttheater dann um die Meistertitel in verschiedenen Kategorien kämpfen.

In der Zauberei wird zwischen den Richtungen Close-up, also vereinfacht gesagt Tischzauberei, und Bühne unterschieden. Während der Close-up-Wettbewerb aus räumlichen Gründen als geschlossene Veranstaltung stattfindet, ist der Bühnenwettbewerb öffentlich, und ...

Lesezeit für diesen Artikel (354 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.