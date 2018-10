Fünf schöne Tage verbrachten 75 Musher (Schlittenhundesportler) und ihre 298 Schlittenhunde am Rande des Lützelsoons. Die Ortsgemeinden Bruschied, Schneppenbach und Hennweiler hatten ein internationales Trainingslager ermöglicht, zu dem Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz anreisten. Alle Teilnehmer waren voll des Lobes, das in erster Linie an den Organisator Ralf Gotthard aus Markt Bibardt/Altmannshausen in Bayern ging. Der gab das positive Feedback weiter an Yvonne Gehrmann aus Bundenbach, die das Trainingslager im Hunsrück initiiert hatte.

In der kleinen Begrüßungsrunde am Lagerfeuer wurde am ersten Abend den Ortsbügermeistern Thomas Engbarth, Thomas Geib und Michael Schmidt gedankt, ebenso den Revierförstern Andreas Leyendecker und Johannes Gödert. Ihr Anteil ...

Lesezeit für diesen Artikel (442 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.