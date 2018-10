Mit einem Facebook-Post hat Axel Carius – seines Zeichens Erster Beigeordneter von Berschweiler und VG-Ratsmitglied – für Aufsehen gesorgt. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform hatte er den Berschweilerer Bürgermeister Rouven Hebel (FWG) kürzlich mit Adolf Hitler verglichen – deshalb will die SPD nun Konsequenzen ziehen und Carius am Donnerstag in einer Sitzung mit einem Votum aus der VG-Ratsfraktion ausschließen. Aus der Partei ist er laut eigenen Angaben bereits ausgetreten, sein Amt im Vorstand hat er niedergelegt. Der Vergleich sei „voll daneben“ gewesen, räumt er mittlerweile ein.

„Dieser Ortsbürgermeister ist für die Gemeinde so wertvoll wie Adolf Hitler für das Judentum.“ Diesen Satz hat Axel Carius wortwörtlich in seinem mittlerweile gelöschten Facebook-Post geschrieben. Diese sprachliche Entgleisung stellt ...

