Gebr. Schmidt feiert 200. Geburtstag: Das Spektrum ist mittlerweile riesengroß

Europaweit tätige Konzerne, aber auch Unternehmensgründer wie der Erfinder Manus Leyendecker (42) aus Piesport vertrauen auf die Qualität, Kompetenz und Erfahrung der Gebrüder Schmidt KG. Leyendecker hat mit Unterstützung von Experten des Idar-Obersteiner Familienunternehmens einen haarfreien Duschablauf entwickelt (die NZ berichtete). Modernste Spritzgusstechnik kommt zum Einsatz, um die Erfindung so dauerhaft, robust und präzise zu produzieren, dass die Verbraucher lange Freude daran haben werden.

Dieser hohe Qualitätsanspruch zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des 1818 von Karl Johann Schmidt gegründeten Unternehmens, das in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiert. In den ersten Jahrzehnten standen die Metallverarbeitung und die Metallveredelung vor allem für die örtliche Schmuckindustrie im Vordergrund. Aber der Wandel der Zeit und die Veränderungen der regionalen Wirtschaft zwangen dazu, das Unternehmensprofil immer wieder anzupassen.

Qualität wird groß geschrieben bei der Gebr. Schmidt KG. Das war auch für Manus Leyendecker (links) wichtig. Er hat zusammen mit den Experten des Idar-Obersteiner Familienunternehmens einen haarfreien Duschablauf entwickelt.

Foto: Gebrüder Schmidt

1955 begann das Unternehmen, Kunststoffe zu verarbeiten. Damals wurde die erste Spritzgussmaschine in Idar-Oberstein in Betrieb genommen. Heute ist die Gebrüder Schmidt KG mit ihren rund 200 Mitarbeitern an zwei Produktionsstätten und circa 23 Millionen Euro Umsatz (2017) ein führender Hersteller für Kunststoffprodukte der Sanitär- und Hygienebranche, mit denen jeder schon Kontakt hatte: Für den Einsatz in der Gastronomie, Krankenhäusern und bei anderen Großverbrauchern werden Handtuch- und Seifenspender produziert, deren Oberflächen so glatt wirken, als wären sie lackiert. „Das ist eine der Stärken unsere Produktion: In perfekten Oberflächen sind wir stark“, erklärt Geschäftsführer Andreas Weyand. Er ist froh, dass er sich auf Erfahrung und Wissen seiner Abteilungsleiter und vieler langjähriger Mitarbeiter in Verwaltung und Produktion verlassen kann.

Die Gebr. Schmidt KG bietet sich als Full-Service-Engineering- und Design-Partner in vielen verschiedenen Branchen an, darunter Hygiene, Haushaltsgeräte, Kosmetik, Sanitär und Maschinenbau. Das Leistungsspektrum reicht von Projektmanagement und Produktentwicklung inklusive Design über Werkstoffanalyse, Bauteilsimulation, Rapid-Prototyping sowie Konstruktion, Werkzeugkonstruktion und -bau bis zu verschiedenen Produktionsverfahren. Dazu zählen der Kunststoff-Spritzguss und der Mehrkomponenten-Spritzguss sowie weiterführende Bauteilbearbeitung durch Oberflächenveredelung, Druckverfahren und Montage. Auch die Lagerung und ein weltweiter Versand gehören zum Leistungsangebot.

Auch diese Flaschenstopfen für die Gastronomieflaschen von Schwollener Sprudel stammen aus dem Hause GS.

Auch die fantasievollen blau-transparenten Verschlüsse, mit denen Schwollener Mineralwasserflaschen in der Gastronomie auf den Tisch gestellt werden, stammen aus den Spritzgussmaschinen der GS-Kunststofftechnik. Das anstehende Jubiläum wird die Gebr. Schmidt KG im Rahmen eines Festaktes mit geladenen Gästen in der Messehalle feiern. Die Bevölkerung ist dann am Sonntag, 10. Juni, zu einem Tag der offenen Tür ins neue Werk in der Michelswiese 9 eingeladen. Neben der Besichtigung der Produktion wird es viele Informationen zum Thema Ausbildung geben. Denn die Suche nach geeigneten Fachkräften und Azubis wurde längst als wichtige Aufgabe erkannt.