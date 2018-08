Baustelle: Entsorgungs-Lkws dürfen nun doch über den Truppenübungsplatz

Das verschärft die Situation für die Gewerbebetriebe auf den Sonnenhöfen: Ab dem 7. Mai wird die Zufahrt vom Idar-Obersteiner Ortsteil Weierbach zu den Aussiedlerhöfen auf der Gemarkung Dickesbach wegen Bauarbeiten an der Wasserleitung voll gesperrt.

Für die sechswöchige Bauphase im Mai und Juni haben die Anwohner auf der Bein erst mal Ruhe vor den Entsorgungslastern und dem Pkw-Verkehr aus Richtung Sonnenhöfe und Mittelbollenbach. Die Straße „Zum Sonnhof“ wird voll gesperrt. Wie es danach weitergeht, ist weiter unklar.

Foto: Manfred Greber

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Die diesbezügliche Ankündigung des Wasserzweckverbands Birkenfeld hatte nicht nur bei der hauptsächlich betroffenen Entsorgungsfirma Huhn, die im 24-Stunden-Betrieb von zum Teil größeren Lkw angefahren wird, sondern auch bei der Ortsgemeinde Dickesbach für Entrüstung gesorgt. Ortsbürgermeister Knut Wichter hatte in mehreren Schreiben mit gerichtlichen Verfügungen und dem Ende der Zusammenarbeit mit dem WZV beim geplanten Bau einer Druckminderanlage gedroht.

Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt, weil dem WZV-Vorsitzenden Bernhard Alscher in Zusammenarbeit mit seinem Baumholderer Amts- und Parteikollegen Bernd Alsfasser etwas gelungen ist, womit zuvor die Verantwortlichen in Idar-Oberstein und Herrstein gescheitert waren: für die sechs Wochen Dauer der Baustellen dürfen die Huhn-Laster die Straßen auf dem Truppenübungsplatz nutzen. Lediglich während einiger weniger Übungs- bzw. Schießtage ist dies nicht möglich.

Ursprünglich war geplant gewesen, einen Feldwirtschaftsweg zwischen Dickesbach und dem Idar-Obersteiner Gewerbegebiet Weidenberg für die LKW-Fahrten herzurichten. Das scheiterte aber im letzten Moment am Zustand dieses Weges, über den im nassen Winter offenbar zahlreiche schwere Holztransporte abgefahren wurden. „Das hätte uns bis zu 40.000 Euro gekostet, den Weg herzurichten. Das ist dem Gebührenzahler eigentlich nicht zuzumuten“, sagt Alscher. Hinzu kam, dass sich ein Nachbar geweigert hatte, den Weg über eine ihm gehörende Parzelle freizugeben – vorsorglich wurde bereits eine Schranke installiert.

Versorgungssicherheit soll erhöht werden

Grund für die Sperrung ist der Bau einer Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Mittelbollenbach ins Reidenbachtal. Wie der Geschäftsführer des Wasserzweckverbands, Horst Kürschner, darlegt, wird das Reidenbachtal, wo rund 2000 Menschen leben, derzeit über eine Versorgungsleitung mittels Pumpen versorgt. Die neue Leitung soll für eine höhere Versorgungssicherheit sorgen, zumal die Stadt Idar-Oberstein eine Erweiterung des Gewerbegebiets Dickesbacher Weg plant, das ebenfalls über diese Leitung versorgt wird. Hinzu komme, dass es im Rahmen der alten Leitung einen maroden „Rohrbruchschacht“ gibt: „Sollte der ausfallen, müssen wir für die Reparatur die komplette Versorgung abschalten“, warnt Kürschner. Hinzu komme, dass es dank der Investitionen der vergangenen Jahre nun möglich sei, die Versorgung des Reidenbachtals ganz ohne Pumptechnik hinzubekommen – der Druck durch die Höhendifferenz reicht aus. Und: „Dank der Überleitung von der Primstalsperre verfügen wir die nächsten Jahre über so viel Wasser, dass wir auch Bereiche hinter der Kreisgrenzen versorgen könnten“, blickt Alscher in die Zukunft. In den Randgereichen der Kreis Bad Kreuznach und Kusel hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der Trinkwasserversorgung gegeben: „Es wäre denkbar, dass unser Top-Wasser für die Kommunen dort günstiger ist als eine teure Aufbereitung von belastetem Wasser“, wirbt Alscher in eigener Sache.

Die neue Leitung hat sogar noch weitere Vorteile: Nach der Umkonzeption der überregionalen Trinkwasserversorgung hat etwa der Hochbehälter Mittelbollenbach derzeit eine viel zu große Dimension (3500 Kubikmeter). „Der Durchsatz ist dort beim derzeitigen Betrieb bedenklich niedrig“, sagt Kürschner. Heißt: Das Bauwerk muss genau unter die Lupe genommen werden, um eine Verkeimung zu verhindern. Mit der Zuschaltung des Reidenbachtals wäre das Problem gelöst, und die älteren Hochbehälter Mittel- und Oberreidenbach, die irgendwann saniert werden müssten, könnten aus dem Betrieb genommen werden. Die Vorgehensweise sei auch bei der Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz auf großes Wohlwollen gestoßen, weil dadurch die Trinkwasserversorgung deutlich sicherer werde, berichten Kürschner und Alscher.

Dickesbach droht mit Klage

Während André Huhn von der Huhn Entsorgungs GmbH mit der jetzt gefundenen Lösung leben kann („Die Bundeswehr zeigt sich in solchen Notfällen dankenswerterweise immer sehr kooperativ“), will der Dickesbacher Ortsbürgermeister Knut Wichter gegen die Baumaßnahme klagen, wenn der Wasserzweckverband keine Lösung für die Lkw-Fahrten während der Schießtage auf dem Truppenübungsplatz finden sollte: Auf keinen Fall werde man Lkw-Fahrten durch die Ortslage zustimmen. Ein Jahr lang habe man mit dem Zweckverband und der Firma Huhn eine Baustraße über Feldwege von der Dickesbacher Höhe bis zum Gewerbegebiet Rothheck in Weierbach erörtert, und nun habe der Zweckverband einseitig diese Möglichkeit verworfen.

Diese Trasse könnte auch die Lösung für das Dauerproblem im Bereich Bein/Sonnenhöfe sein, glaubt Wichter, der nun sehr enttäuscht ist, dass es mit der Baustraße als Vorstufe einer vielleicht späteren Dauerlösung nichts wird. Auch André Huhn hofft ebenfalls auf diese Lösung und hat der Stadt Idar-Oberstein und der VG Herrstein angeboten, die Asphaltierung dieser Trasse aus seiner Firmenkasse zu zahlen. Gespräche darüber sind für Anfang Mai geplant.