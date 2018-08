B 41: Umleitung bei Elchweiler läuft völlig geräuschlos

Ohne Probleme verläuft bislang die Umleitung der B 41 im Bereich der Baustelle bei Niederhambach. Bis zur Fertigstellung der dritten Fahrspur zwischen der Abzweigung Elchweiler und der Abfahrt Niederhambach/Burbach, die für Ende des Jahres geplant ist, muss der Verkehr in Richtung Birkenfeld durch die beiden genannten Dörfer rollen.

Foto: Reiner Drumm

Das tut er auch bislang problemlos, obschon in Burbach (Foto) wegen der Schulkinder eine Fußgängerquerung samt Ampelschaltung und 30 km/h-Zone eingerichtet wurde. Tempo 30 gilt auch in Elchweiler. Trotzdem fällt der zeitliche Mehraufwand bei einer Fahrt von Idar-Oberstein in die Kreisstadt kaum ins Gewicht.

Das gilt auch für die Gegenrichtung, wo der Verkehr in Richtung Niederbrombach einspurig auf der B 41 an der Baustelle vorbeigeführt wird und Tempo 50 gilt. Probleme, Staus oder gar Unfälle gab es bislang noch keine, meldet die Polizei, die in den kommenden Wochen in diesem Bereich verstärkt Präsenz zeigen und Geschwindigkeitskontrollen durchführen wird, wie die PI Birkenfeld ankündigt.