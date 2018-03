Wie sich Hochwasser auf die Natur auswirkt

Erst vor rund einer Woche war es wieder so weit: Die Mosel hat ihr Flussbett verlassen und weite Teile des Uferbereichs im Landkreis Cochem-Zell überflutet. Vielerorts standen Bäume und Sträucher tagelang im Wasser. Enten, Gänse und andere Tiere kamen mit dem Wasser bis in die Ortschaften hereingeschwommen. Doch wie wirkt sich das Hochwasser eigentlich auf die Natur aus? Richtet es Schäden an, oder bringt es sogar Vorteile mit sich? Die RZ hat bei Experten nachgefragt.

Mehrere Tage lang waren kürzlich wieder weite Teile des Uferbereichs durch das Hochwasser überschwemmt. Zahlreiche Bäume und andere Pflanzen standen tagelang unter Wasser. Wasservögel wie Enten und Nilgänse schienen damit keine Probleme zu haben. Foto: Christoph Bröder

„Die Vegetation im Uferbereich ist auf Hochwasser eingestellt, Kräuter und Gräser sind jetzt ohnehin im Winterschlaf“, erklärt Hans-Peter Schimpgen, der Leiter des Cochemer Forstamts. Ein Baum, der häufig in Ufernähe wächst, ist die Weide. Und die ist auf eine gute Wasserversorgung angewiesen. „Der macht das Hochwasser nichts aus, Weiden stehen ja auch häufig in Bachtälern“, sagt Schimpgen. Auch Erlen, Eschen oder Ulmen wachsen in Gewässernähe, sie sind ebenfalls daran angepasst. „Derzeit ist ja auch keine Vogelbrutzeit, es besteht also keine Gefahr, dass Gelege vom Hochwasser weggeschwemmt werden“, so der Forstamtsleiter weiter. Die Lebewesen an den Flüssen kämen jedoch im Allgemeinen mit wechselnden Wasserständen zurecht.

Schäden treten in der Regel erst nach mehreren Wochen Überflutungsdauer auf, teilt das Referat für Umwelt der Kreisverwaltung Cochem-Zell auf Anfrage mit. Bei besonders starken Hochwassern können Schäden auch durch Treibgut entstehen. Diese werden bei Bedarf durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung oder die Ortsgemeinden beseitigt. „Bei den üblichen Winterhochwassern entstehen in der Regel aber keine Schäden für die Tier- und Pflanzenwelt. Die im Auenbereich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sind an diese Verhältnisse angepasst. Teilweise benötigen sie sogar das Hochwasser für ihren Lebenszyklus“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung.

„Der Uferbereich entlang der Mosel ist ja ohnehin per Steinschüttung befestigt, da wachsen nicht so viele Pflanzen“, erklärt Schimpgen. Schlamm- und Erdmaterial, das die in die Mosel mündenden Bäche mit sich führen, wird direkt in den Fluss gespült. „An der Mosel gibt es ja keine Überflutungszonen, wo sich dieses Material ablagern könnte“, so der Forstamtsleiter. Der natürliche Nährstoffeintrag sei dadurch unterbrochen. „Am Nil beispielsweise gibt es solche Ablagerungsflächen, die sind dann meist besonders fruchtbar“, ergänzt er. Früher habe es auch viel mehr Gärten entlang der Mosel gegeben, die konnten mitunter vom Hochwasser profitieren, der Moselschlamm diente als natürlicher Dünger. „Heute sind die Böden in Ufernähe jedoch vielfach belastet, sei es durch Schwermetall, Streusalz, Gummiabrieb oder Abgasablagerungen“, erklärt der Forstamtsleiter. Denn meist sind die Straßen nicht weit weg. „Zudem könnte ich mir vorstellen, dass das Moselwasser durch das französische Kernkraftwerk Cattenom belastet ist. Das Kraftwerk liegt nah am Fluss. Dieter Lürtzener, Bürgermeister von Klotten, bewirtschaftet mit seiner Frau einen Garten am Moselufer. Zwar kann er zur Belastung des Bodens nichts sagen, einen Vorteil sehen er und seine Frau allerdings schon in der kurzzeitigen Überflutung ihres Gartens: „Die Mäuse sind wir danach jedenfalls los“, sagt Lürtzener und lacht.

Von unserem Reporter Christoph Bröder