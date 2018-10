Mit seiner Gründung im Jahr 1948 war der VdK-Kreisverband Cochem-Zell einer der ersten in Rheinland-Pfalz. Damals richtete sich die Unterstützung des Sozialverbandes an die Opfer des Zweiten Weltkrieges, die Hilfe bitter nötig hatten. Doch die Arbeit des VdK ist nicht überflüssig geworden. Der Verband setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein, für die insbesondere Senioren, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und sozial Schwache mitunter kämpfen müssen. Der VdK-Kreisverband Cochem-Zell steht diesen Menschen seit 70 Jahren an der Seite. Am Samstag, 20. Oktober, feiert er offiziell sein 70-jähriges Bestehen.

Andreas Peifer (62), seit 1984 Kreisvorsitzender, erläutert im Gespräch mit unserer Zeitung, warum der VdK auch in Zeiten florierender Wirtschaft und geregelter Sozialsysteme gebraucht wird. 1 Worin liegt der ...

Lesezeit für diesen Artikel (518 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.