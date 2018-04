Vermutlich seit der Jahrtausendwende leben sie hier bei uns: Nutrias. Zumindest zählte 1999 das Leibniz-Institut für Länderkunde in einer deutschlandweiten Kartierung auch den Mittelrhein und die Untermosel zum Lebensraum der bis zu neun Kilogramm schweren Nagetiere. Deren ursprüngliche Heimat liegt in Südamerika, an der Mosel sind die Tiere nun aber auch auf dem Vormarsch. Gesichtet wurden Nutrias unter anderem in Cochem, Ernst oder Ediger-Eller. Die Tiere mögen vor allem die ruhigeren und flachen Randbereiche, Seitenarme und Inseln des Flusses.

Wie groß die Nutriapopulation im Kreis Cochem-Zell derzeit ist, können weder Kreisverwaltung oder Kreisjagdmeister noch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz beantworten. Aber: Besorgniserregend hoch sei die Zahl der Tiere noch ...

Lesezeit für diesen Artikel (444 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.