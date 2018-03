Narren nehmen Zell kritisch unter die Lupe

Aus unserem Archiv

Zell

Vom Collis aus sieht die Welt viel schöner aus, das finden jedenfalls die Zeller. Unter dem Motto „Die Katz danzt off dem Häisje“ startet die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (KKG) der Schwarze-Katz-Stadt in die fünfte Jahreszeit. Auf der Kappensitzung haben die Narren dem Publikum jede Menge zu bieten. Von lokalen Angelegenheiten bis zu weltpolitischen Themen wird in der Stadthalle alles kritisch unter die Lupe genommen. Der Collisturm selbst gibt schon Anlass genug. Waren doch im vorigen Jahr Aussichtsplattform, Toilettenanlagen und Bewirtung des Öfteren Thema im Stadtrat. Aber auch die Leerstände in der Innenstadt sowie die Kommunalpolitik im Landkreis werden von den Narren in Zell kritisch beleuchtet.