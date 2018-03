Musik brachte die Freude zurück ins Leben

Dass sie Musik zum Leben braucht wie die Luft zum Atmen, ist Eugenia Buling schon früh klar. Doch das Schicksal führt die 43-Jährige über Umwege zur beruflichen Erfüllung als Chorleiterin. Heute gilt sie „als Geheimtipp“ für Chöre, die sich trauen, eingefahrene Wege zu verlassen, um Nachwuchs zu gewinnen. Allein im Kreis Cochem-Zell lassen sich sechs Singgruppen, darunter traditionelle Kirchenchöre und Männergesangsvereine (MGV), von ihr in die zeitgemäße Welt des Chorgesangs „(um)dirigieren“.

Eugenia Buling leitet unter anderem den Kirchenchor Kaifenheim. Auch altehrwürdige Männergesangsvereine lassen sich von der jungen Chorleiterin dirigieren. Foto: Kevin Rühle

Bei Bekannten sieht die dreijährige Eugenia, die damals noch in Kasachstan lebt, zum ersten Mal ein Klavier: „Ich verliebte mich sofort in das große Instrument, dem ich so viele Töne entlocken konnte.“ Die Eltern erkennen das Talent ihrer Tochter und ermöglichen den Klavierunterricht. Als Schülerin besucht sie eine ganztägige Schule mit dem Schwerpunkt Musik. Ein anschließendes Musikstudium mit den Fachrichtungen Klavier, Musiktheorie und Chorleitung schließt sie 1993 erfolgreich ab.

1994 siedelt Eugenia Buling mit ihrer Familie nach Deutschland um, und der Traum von der Musikkarriere platzt, weil das Diplom hier nicht anerkannt wird. Ein zweites Musikstudium möchte sie nicht auf sich nehmen. Eine Ausbildung als Erzieherin bricht sie ab, „weil das nichts für mich war“. Sie heiratet und gründet mit ihrem Mann in Polch eine Familie. Als ihre Tochter drei Jahre alt ist, beginnt sie als Aushilfe in einem Schuhgeschäft. Der Kontakt zu den Kunden macht ihr Spaß, „vor allem auch, weil meine Deutschkenntnisse immer besser wurden“. Ihr Arbeitgeber bietet ihr eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau an, die sie erfolgreich abschließt und danach neben der Arbeit ein BWL-Studium beginnt. Doch sie übernimmt sich mit Job, Studium und Familie und wird ernsthaft krank.

Den Ausweg findet sie beim Singen im Chor der russisch-orthodoxen Kirche in Bad Ems. Der Chorleiter erinnert sie an ihre im Studium erworbene Qualifikation, und sie übernimmt die Leitung eines Männerchors in Niederzissen. Wenig später wird sie von einer Musikschule als Klavierlehrerin übernommen. Dann geht es Schlag auf Schlag: Der Kirchenchor Düngenheim-Urmersbach engagiert sie als Dirigentin, durch Mundpropaganda kommen die Kirchenchöre Kaifenheim, Masburg und Laubach sowie die MGV Ediger-Eller und Zell-Kaimt hinzu. Mit der Musik kehrt die Lebensfreude zurück.

Eugenia Buling sagt: „Singen macht glücklich.“ Warum aber gehen vielen Chören die Sänger aus, und wie können sie junge Menschen zum Mitsingen motivieren? Sie müssen offen für Neues sein, erklärt Eugenia Buling: „Bei der Liedauswahl, bei der Präsentation der Stücke, aber auch bei Neuerungen in den Proben: „Wenn ältere Sänger noch nie Atemübungen, Muskeltraining und Lockerungsübungen gemacht haben, verstehen sie nicht, was das soll.“ Die Chorleiterin erinnert sich schmunzelnd „an anfängliches Gemurmel und Unmut im Hintergrund“. Da hilft nur Offenheit: „Ich nehme die erfahrenen Sänger ernst. Wenn ich ihnen genau erkläre, warum die ungewohnten Übungen wichtig sind, akzeptieren sie meine Anweisungen. Denn alle haben den Wunsch, besser zu werden.“ Und wenn ein alteingesessener Kirchenchor bislang nur Kirchenlieder gesungen hat, braucht er schon Mut, einmal beschwingte, weltliche Lieder zu singen: „Dabei helfe ich den Sängern Schritt für Schritt, und es dauert nicht lange, bis sie einen Riesenspaß daran haben.“ Motivierend sind auch öffentliche Auftritte wie Liederabende, Themenkonzerte oder Projekte mit anderen Chören.

Zwischen den Musikgeschmäckern der Generationen liegen mitunter Welten, was schwierig werden kann. Abhilfe und Abwechslung schaffen Vokalgruppen innerhalb des Chors, die singen, woran sie Spaß haben. Aber reicht der Spaß am Singen aus, um ein guter Chor zu sein? Die Freude am Gesang ist natürlich wichtig, erklärt Eugenia Buling, doch ihr Anspruch ist höher: „Ein Sänger kann seine Stimme stetig verbessern, und das sollte er auch tun.“

Jeder Mensch kann zwar singen, doch einige haben kein musikalisches Gehör, und die können die Harmonie eines Chors stören, gibt die Chorleiterin zu. Doch niemals würde sie einem „schlechten“ Sänger das Singen verbieten, betont sie lachend: „Da ist Diplomatie gefragt. Wer's einfach nicht besser kann, den sollte der Chorleiter motivieren, den Hintergrund verhalten zu stärken.“

Von unserer Mitarbeiterin Brigitte Meier