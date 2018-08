Die Freude am Maria-Hilf-Krankenhaus Daun ist groß: Die von der Schließung bedrohte ambulante Onkologie bleibt nun langfristig erhalten. Geschäftsführer Franz-Josef Jax sagte am Freitag bei einem Pressegespräch: „Wir sind seit gestern Besitzer eines Kassensitzes.“ Das ist wichtig, weil das Krankenhaus für die defizitär arbeitende Abteilung bislang nicht die Pauschale abrechnen konnte, wie sie niedergelassene Ärzte bekommen. Dass sich dies nun ändert, ist vor allem für die 600 Krebspatienten eine gute Nachricht, die jährlich in Daun behandelt werden. Etliche kommen auch aus dem Kreis Cochem-Zell.

Geschäftsführer Jax bedankte sich bei allen, die sich in der jüngeren Vergangenheit für den Erhalt der ambulanten Onkologie am Krankenaus Daun starkgemacht hatten. Besonders hob er das Engagement von Patienten ...

