Gegen den IS: Bücheler Soldaten fliegen weitere Einsätze

Auch wenn die Hochburg der IS-Terroristen, die syrische Stadt Rakka, endlich geschleift worden ist: Der Einsatz der Bundeswehr gegen die Terrormiliz (Islamischer Staat) geht unvermindert weiter – mittendrin: die Tornados der Bundeswehr Büchel. Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 stellt jetzt drei von vier Aufklärungsmaschinen, wie der Kommodore, Oberst Holger Radmann, am Rande des Aschermittwochtreffs des Geschwaders in Brauheck erwähnt hat. „Unser Verband ist äußerst leistungsstark“, begründet Radmann das Vertrauen in die Bücheler Truppe.

Gut 150 Gäste folgten beim Aschermittwochtreff in der Brauhecker Kaserne den Ausführungen von Politikwissenschaftler Dr. Konstantinos Tsetsos (stehend, rechts). Kommodore Oberst Holger Radmann (links) lobte den Rückhalt der Soldaten in der Bevölkerung.

Foto: Andreas Walz

Und wie geht es mit dem Einsatz von Jordanien aus weiter?

Das Mandat für die Aufklärungsmission läuft am 31. März aus. „Es ist jetzt in der politischen Debatte, dass dieses Mandat vom Deutschen Bundestag verlängert wird“, sagt Oberst Joachim Kaschke, der Sprecher im Verteidigungsministerium für die Luftwaffe. In diese Richtung hat sich die geschäftsführende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geäußert.

Für wie lange müssen Bücheler Soldaten im Kampf gegen den IS eingesetzt werden?

Joachim Kaschke, der selbst schon mal für das Bücheler Geschwader flog, will sich auf keine Spekulation einlassen. Ein anderer Insider der Bundeswehr sagt jedoch: „Der Einsatz wird bis mindestens bis Ende dieses Jahres dauern, wahrscheinlich sogar darüber hinaus.“ Die Aufklärungsarbeit mit dem Fokus auf dezentral operierende Terroristen sei nach wie vor vonnöten. Zurzeit arbeiten 280 Dienstposten der Bundeswehr vom jordanischen Stützpunkt Al-Asrak aus, 40 darunter sind Bücheler Soldaten. Ferner wird Personal aus Büchel, wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mitteilt, in Afghanistan (Operation „Resolute Support“) eingesetzt.

Was plant das Geschwader in diesem Jahr an weiteren Auslandseinsätzen?

Dieses Jahr geht es wieder „über den Teich“: Mitte des Jahres schlagen die Bücheler Soldaten ihre Zelte in Nellis/Nevada, 13 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, auf. Auf einem der größten Luftwaffenstützpunkte der U.S. Air Force sind die Deutschen dann für mehrere Monate gebunden.

Worauf muss die deutsche Sicherheitspolitik ein weiteres Augenmerk richten?

Darüber gab der Gastredner beim Aschermittwochtreff, Dr. Konstantinos Tsetsos, Auskunft. Nordafrika, insbesondere der aufflammende Unruheherd Libyen, steht auf der Liste derjenigen Gebiete auf der Welt, von woher Gefahr drohen könnte, ganz oben. Der Politikwissenschaftler von der Bundeswehr-Hochschule in München forscht in diesem Bereich. Dabei beschreibt er mit seinem Team den Iststand von Konflikten – und zwar mithilfe der Auswertung von circa 16.000 Quellen, im Wesentlichen Nachrichten aus Tageszeitungen mit Relevanz. „Wir wollen uns ein Lagebild verschaffen, was draußen los ist, denn es ist wichtig, dass wir das Morgen vorhersagen“, sagt Tsetsos, der auch als Spindoctor (politischer Berater) für die Wirtschaft arbeitet. In Libyen gibt es zurzeit drei nennenswerte politische Gruppen, die „leider alle gerade miteinander im Konflikt stehen“. In der Region um Bengasi, der zweitgrößten Stadt Libyens, seien im Januar und Februar mehr als 1200 Tote durch Gewalttaten registriert worden, mehr als im gesamten vorigen Jahr. Also sei es „zu 95 Prozent wahrscheinlich“, dass es von Februar bis Mai ähnlich viele Tote geben wird.

Wem nutzt diese Forschung?

In München ist ein Tool entwickelt worden, dass Geodaten mit Einzeldaten und -informationen verknüpft. „Wir halten die Epizentren politischer Instabilität auf Karten fest“, so Tsetsos. Er will mit der datengestützten Analyse „Brücken schlagen von der Wissenschaft zu Entscheidungsträgern in Politik und Bundeswehr“, betont der Wissenschaftler. Auch die Wirtschaft profitiert. Wer zum Beispiel ein Invest auf dem Sinai plane, könne zuvor wichtige Informationen in München abrufen. Zur reinen datengestützten Auswertung sei aber der erfahrene Analyst „das Sahnehäubchen“. Das ist jemand, der über einen Erfahrungsschatz als Spezialleistung verfüge – mit ihm wird das Bild über eine Krisenregion rund.

Wie ist das Ansehen Deutschlands in der Arabischen Welt und sind Anschläge in Deutschland vorhersehbar?

Lange Zeit sei Deutschland in der Arabischen Welt sehr angesehen gewesen. „Aber unser Bonus ist aufgebracht“, so Tsetsos. Warum? Das Engagement in Afghanistan gegen islamistische Kämpfer und in weiteren Ländern habe dazu geführt. Ein Anschlag lasse sich auch mithilfe von Indizien der Wissenschaft nicht voraussagen. Aber, so Tsetsos: „Je größer eine Stadt bei uns ist, desto größer das Risiko, dass ein Anschlag dort stattfindet.“

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Brost