Auf der Höhe von Zettingen zieht ein Mähdrescher seine Bahn. Gerd Jung, Landwirt aus Forst, ist voll mit der Ernte der Wintergerste beschäftigt. Und das schon Ende Juni. Ein früher Zeitpunkt. „Wir sind in diesem Jahr rund zwei Wochen früher dran als sonst“, bestätigt Kreisbauernchef Egon Thomas aus Mittelstrimmig. In der Nähe des Maisfeldes reift die Frucht zwar in der Regel immer etwas früher als im Hunsrück. Doch auch hier wollen die Landwirte in diesen Tagen nachziehen und mit der Ernte beginnen.

Während der Mähdrescher auf dem Feld von Gerd Jung arbeitet, staubt es gewaltig. Der Boden ist trocken. „Wir hatten bisher zwar den Regen, den wir brauchten, aber wenn die Winterfrucht ...

Lesezeit für diesen Artikel (449 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.