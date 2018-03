Frauenrechte fest im Blick: Frauen aus dem Kreis feiern "ihren" Tag

Seit 2002 richtet die Integrations- und Gleichstellungsstelle Cochem-Zell in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Trier (KEB) ein Fest für und von Frauen aus. Das Fest am Samstag, 10. März, im Kapuzinerkloster Cochem beginnt um 12 Uhr mit einer besonderen Aktion: Franz-Joseph Euteneuer, Erzählkabarettist aus Trier, versteigert Bilder der Malerin Friedhild Gerhard aus Enkirch.

Franziska Zimpfer und Erika Wiegand (SkF), Hedwig Brengmann (Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte, von links) zeigen Bilder, die für den guten Zweck versteigert werden. Foto: Brigitte Meier

Euteneuer wird die Werke dabei nicht wie bei einer üblichen Auktion nur vorstellen, sondern zu jedem Gemälde philosophisch-unterhaltsame Geschichten erzählen, um die Besucher zum Kauf anzuregen. Denn der Erlös der Versteigerung kommt dem internationalen Kinderhilfswerk Plan zugute, das Mädchenprojekte in verschiedenen Ländern unterstützt. Das Cochem-Zeller Frauenfest hat den Anspruch, den Blick auf die unterschiedlichen Lebenswelten der Frauen in aller Welt zu lenken, aber auch das tolerante Zusammenleben aller Frauen im Kreis zu fördern. Die Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte Hedwig Brengmann kündigt an: „Wir feiern mit Frauen aus aller Welt, auch mit Frauen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und die nicht im Bewusstsein der Gleichberechtigung erzogen worden und aufgewachsen sind.“

Gleichzeitig soll das Fest daran erinnern, dass viele Frauen für die Emanzipation mutig auf die Barrikaden gegangen sind, für die Gleichberechtigung, die für heutige junge Frauen so selbstverständlich ist. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Noch bis 1977 schrieb das deutsche Gesetz vor, dass Ehemänner ihren Frauen die Berufstätigkeit erlauben mussten. Erst seit 1969 wird eine verheiratete Frau als geschäftstüchtig angesehen, und für das vor 100 Jahren eingeführte Frauenwahlrecht haben Feministinnen hart gekämpft.

Das Fest soll Frauen auch ermutigen, weiter für ihre Rechte zu kämpfen, denn noch immer verdienen berufstätige Frauen für die gleiche Arbeit weniger als Männer, und noch immer sind Frauen am Arbeitsplatz sexistischen Angriffen oder in der Partnerschaft häuslicher Gewalt ausgesetzt. Daher können interessierte Besucherinnen an den Infoständen zahlreicher Organisationen erfahren, wo sie Beratung und konkrete Unterstützung finden.

Viele Aktivitäten auf dem Fest drehen sich auch um die „schönen Dinge“ im Frauenleben, etwa Schminktipps und Typberatung, Handarbeiten und Schmuck, Bildung, Tanz, Sport, Musik und Kunst. Wissenswertes und Kulinarisches gibt es aus Holland, Polen und Russland, aber auch von heimischen Bäckern und Gastronomen, die ihre Erzeugnisse spenden. Finanzielle Unterstützung kommt von Sponsoren aus der Cochem-Zeller Geschäftswelt.

Von unserer Mitarbeiterin Brigitte Meier